Israel lanzó una ola de bombardeos en Gaza tras acusar a Hamás de romper el alto al fuego
La respuesta de Israel se dio luego de que miembros del grupo Hamás abrieran fuego contra tropas israelíes en Jan Yunis.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron este miércoles una serie de ataques aéreos contra objetivos del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. La ofensiva se produjo después de que miembros del grupo islamista abrieran fuego contra tropas israelíes en la zona de Jan Yunis.
El detrás de la ola de bombardeos de Israel en Gaza
El ataque de Hamás ocurrió en la mañana en el lado oriental de la Línea Amarilla, una franja bajo control de las FDI sujeta al acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, el enfrentamiento no dejó soldados israelíes heridos.
Por su parte, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra objetivos de Hamás, señalando que la agresión del grupo terrorista "constituye una violación del acuerdo de alto el fuego".
Cabe recordar que, desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, el Ejército de Israel ha realizado varias operaciones militares en Gaza, a modo de respuesta por los abusos por parte de miembros del grupo islamista. De hecho, el sábado pasado, Israel también había bombardeado puntos en el norte y sur de la Franja, según la agencia palestina Wafa.