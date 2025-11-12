Israel habilita de forma permanente un paso de ayuda humanitaria hacia Gaza

El cruce de Zikim en la franja de Gaza fue reabierto por el Gobierno de Israel para el ingreso de ayuda humanitaria, tras dos meses de su cierre.

El Gobierno de Israel confirmó este miércoles la apertura permanente del paso fronterizo de Zikim, ubicado en el norte de la Franja de Gaza, con el objetivo de facilitar la entrada de ayuda humanitaria enviada por la ONU y diversas organizaciones internacionales.

La información fue difundida por el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos (COGAT), que anunció en la red X que el cruce quedó habilitado para el ingreso de camiones con suministros.

Un vocero de COGAT, consultado por la agencia AFP, aseguró que el paso permanecerá abierto “de manera permanente”, al igual que el de Kerem Shalom, en el sur de Gaza, por donde se ha canalizado la mayor parte de la asistencia desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023, según reportó el portal francés RFI.

Controles de la ayuda humanitaria El organismo aclaró que toda carga que ingrese a través de Zikim deberá pasar por los controles de seguridad habituales antes de acceder al territorio palestino. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) recordó que desde el cierre del cruce, el pasado 12 de septiembre, no había podido distribuir cargamentos en el norte de la franja.

Los trabajadores humanitarios sostienen que los controles y limitaciones impuestas por Israel dificultan la llegada de provisiones básicas. En un reciente informe, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) remarcó que la apertura de accesos directos hacia el norte resulta esencial para garantizar que la ayuda llegue a tiempo a las poblaciones más afectadas.