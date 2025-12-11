Donald Trump declara "zona militarizada" la frontera entre California y México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió designar de ese modo a gran parte de la frontera entre California y México.

Por decisión de Donald Trump, hay tropas de Estados Unidos en la frontera con México. Foto: Efe

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado "zona militarizada" gran parte de la frontera sur entre el estado de California y México, una medida que facilitará la actuación del Ejército en esta zona y permitirá a los militares detener a migrantes en el marco de la emergencia nacional decretada en enero.

El Departamento del Interior de Estados Unidos ha indicado que, de esta forma, se "transferirá la jurisdicción" de gran parte de la frontera californiana con México a las Fuerzas Armadas para que desempeñen un "papel histórico en estas tierras y salvaguarden la soberanía nacional".

Asimismo, ha descrito esta área de frontera como una "zona de gran tráfico" en lo referente al cruce "ilegal" de migrantes a pesar de que la Guardia Fronteriza ha indicado que se ha producido un descenso de los intentos de cruzar esta zona hasta alcanzar mínimos históricos desde los años 60, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS de Estados Unidos.

Donald Trump y su estrategia militar La medida sitúa esta zona fronteriza con México bajo la supervisión de las bases militares establecidas en las inmediaciones, lo que favorece las detenciones y las posibles deportaciones de aquellos que entren de forma ilegal en el país norteamericano.

frontera México y Estados Unidos En esta zona de la frontera se dio la aventura del perro mexicano. Foto: EFE Donald Trump bajó drásticamente la migración ilegal en la frontera entre México y Estados Unidos. Foto: Efe EFE Esta estrategia militar de Donald Trump se puso en marcha el pasado mes de abril en otras zonas de la frontera --especialmente en Nuevo México--, y posteriormente se extendió a los estados de Texas y Arizona.