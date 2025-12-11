Putin reitera su apoyo a Maduro en una llamada telefónica ante la presión creciente de EE.UU.

El presidente de Rusia , Vladimir Putin , ratificó este jueves su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela , en medio de la escalada de tensiones entre ese país sudamericano y el gobierno de Donald Trump .

En una llamada telefónica, el mandatario ruso "confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía ante la creciente presión externa", según informó el Kremlin en un comunicado.

El gobierno de Maduro señaló, por su parte, que durante la conversación ambos mandatarios "reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales".

En un comunicado publicado por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, se afirma que el mandatario ruso "ratificó de manera firme y categórica" su apoyo a Maduro en los esfuerzos para consolidar la paz y la estabilidad política.

"El Presidente Putin reiteró que los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina, poniendo a disposición su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales", agregó.

La llamada entre Maduro y Putin se produjo al día siguiente de que EE.UU. incautara frente a las costas de Venezuela un petrolero cargado de crudo venezolano, cuya exportación se encuentra bajo sanciones por parte de Washington.

Esa acción intensificó las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Maduro, que se han multiplicado desde que en agosto pasado el mandatario estadounidense autorizó un despliegue masivo de fuerzas militares en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El objetivo oficial de esas fuerzas, que incluyen al portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, es luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, Maduro afirma que se trata de una operación para intentar forzar un cambio de gobierno en Venezuela.

Al ser consultado sobre sus objetivos en Venezuela, Trump se ha negado en varias ocasiones a exponerlos abiertamente, aunque ha asegurado que cree que a Maduro "le queda poco tiempo en el poder".

Una larga alianza

Getty Images En diciembre de 2018, en medio de tensiones entre Caracas y EE.UU., Putin envió de visita a Venezuela dos bombarderos supersónicos Tupolev.

Rusia y Venezuela mantienen una relación cercana desde hace unas dos décadas que empezó a forjarse durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien destinó miles de millones de dólares a la compra de armamento ruso.

Ese vínculo se mantuvo tras la llegada al poder de Maduro, quien previamente había sido ministro de Exteriores de Chávez, por lo que participó en primera línea en el proceso de establecimiento de esa alianza con Moscú.

Maduro viajó este año a Moscú, donde participó en un importante desfile militar y firmó un amplio acuerdo de asociación con Putin.

Durante el primer gobierno de Donald Trump (2017-2021), cuando Trump lanzó una política de máxima presión con el objetivo declarado de lograr la salida del poder de Maduro, a quien EE.UU. y muchos países europeos y latinoamericanos no consideran como un presidente legítimo, Moscú manifestó su respaldo a Caracas de diversas formas, incluyendo el envío de visita a Venezuela de dos bombarderos con capacidad nuclear.

Esta vez, Rusia ha manifestado su respaldo a Venezuela a través de numerosas declaraciones diplomáticas, pero sin llegar a mostrar el nivel de compromiso de la vez anterior.

Algunos analistas han atribuido este cambio al hecho de que Putin lanzó en febrero de 2022 una invasión a gran escala de Ucrania que ha derivado en una guerra de desgaste que ha exigido grandes esfuerzos y recursos de Rusia, reduciendo su margen de maniobra para otros asuntos en la escena internacional.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC