La dura advertencia de Donald Trump a Gustavo Petro en medio del conflicto en el Caribe

Donald Trump volvió a apuntar contra Gustavo Petro en medio de la tensión en el Caribe y las operaciones antidroga contra Venezuela.

En un momento de mucha tensión en el Caribe, con la gran actividad de Estados Unidos y los ataques a las narcolanchas y la incautación de un buque petrolero frente a Venezuela, quien ahora quedó envuelto en medio de esta disputa fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien Donald Trump advirtió que podría tener "grandes problemas".

Los dichos del mandatario estadounidense se dan luego de las críticas de su homónimo colombiano a Washington, en medio de una tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela. En ese marco, Trump comentó: "Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando".

En esta fuerte lucha de la administración de Trump contra el narcotráfico en el Caribe, con el fuerte despliegue del ejército norteamericano y el ataque a las "narcolanchas", el presidente agregó: "Va a tener grandes problemas si no se da cuenta", en relación a que, según expresó, "Colombia está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos", agregó.

La medida que Donald Trump había tomado contra Colombia En este marco, donde ahora también apuntó contra Gustavo Petro, Trump había retirado a Colombia de la lista de países que cooperan contra las drogas y acusando a Petro de "líder del narcotráfico".