La dura advertencia de Donald Trump a Gustavo Petro en medio del conflicto en el Caribe
Donald Trump volvió a apuntar contra Gustavo Petro en medio de la tensión en el Caribe y las operaciones antidroga contra Venezuela.
En un momento de mucha tensión en el Caribe, con la gran actividad de Estados Unidos y los ataques a las narcolanchas y la incautación de un buque petrolero frente a Venezuela, quien ahora quedó envuelto en medio de esta disputa fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien Donald Trump advirtió que podría tener "grandes problemas".
Los dichos del mandatario estadounidense se dan luego de las críticas de su homónimo colombiano a Washington, en medio de una tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela. En ese marco, Trump comentó: "Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando".
En esta fuerte lucha de la administración de Trump contra el narcotráfico en el Caribe, con el fuerte despliegue del ejército norteamericano y el ataque a las "narcolanchas", el presidente agregó: "Va a tener grandes problemas si no se da cuenta", en relación a que, según expresó, "Colombia está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos", agregó.
La medida que Donald Trump había tomado contra Colombia
En este marco, donde ahora también apuntó contra Gustavo Petro, Trump había retirado a Colombia de la lista de países que cooperan contra las drogas y acusando a Petro de "líder del narcotráfico".
De esta forma, ahora Estados Unidos también apuntó contra otro país, en esta intensa lucha contra el narcotráfico que propone Washington en el Caribe, en donde ya atacó más de 20 embarcaciones que supuestamente traficaban droga fuera de Venezuela, con un saldo de aproximadamente 80 muertos.