Piratería en Argentina: tras Magis TV y Al Ángulo TV, desbarataron otra red de TV ilegal

La lucha contra la piratería digital en Argentina sumó un nuevo capítulo. A pocos días de los operativos que golpearon a Magis TV , considerada una de las plataformas ilegales más grandes del mundo, y la captura del creador de Al Ángulo TV , en las últimas horas desbarataron otra red que comercializaba conexiones truchas para ver contenido premium.

El operativo, encabezado por la DDI San Isidro, terminó con la detención de una mujer de 36 años y el secuestro de una gran cantidad de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y criptoactivos. La investigación se inició por denuncias de DirecTV y Grupo Telecom, que detectaron la venta ilegal de dispositivos IPTV/TV Box y credenciales de acceso a plataformas como Flow, HBO y Prime Video.

La organización ofrecía packs premium a bajo costo, valiéndose de sistemas para clonar y redistribuir señales de cable y streaming. Con esa operatoria, lograban miles de conexiones en simultáneo y ganancias que se blanqueaban a través de criptomonedas.

El último avance de la causa se dio el 28 de agosto, cuando se allanaron tres locales en Vicente López: “Spaceplus SRL”, “Bitkernel y Goose” y “Peliplat SRL”. Allí se secuestraron 88 notebooks, 89 TV Box, 37 discos rígidos, 24 DVR, 20 memorias externas, 568 tarjetas de recarga, celulares, pendrives y documentación. Además, se incautaron $9.450.000 en efectivo, 3.900 dólares y criptoactivos valuados en 120.000 dólares.

El operativo contó con la colaboración de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Liga de España y la Alianza contra la Piratería Audiovisual, reflejando la magnitud global del delito.

Magis TV y Al Ángulo TV, dos antecedentes que revelan la magnitud del negocio ilegal

El nuevo operativo se enmarca en una seguidilla de golpes contra la piratería digital en Argentina. El pasado 20 de agosto, en Paraná, fue detenido “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV. Dicha plataforma retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1 sin autorización.

Shishi, el creador de Al Angulo TV “Shishi”, el creador de “Al Ángulo TV”. X

A su vez, semanas atrás, ordenaron el cierre de Magis TV, la plataforma que había ganado popularidad entre los fanáticos del deporte al ofrecer partidos de fútbol, Fórmula 1 y otras tantas disciplinas de manera gratuita. Además, representaba un peligro para sus usuarios, ya que les solicitaban que realicen un registro y carguen, entre otros datos, su número de teléfono y una cuenta de correo electrónico.

Fin de MagisTV - Portada

El avance más reciente confirma que, pese a los bloqueos y las detenciones, la piratería digital sigue reinventándose en Argentina. Cada caída expone redes más complejas y con mayores recursos.