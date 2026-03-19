Continúa la preocupación por la búsqueda de una niña mendocina

La búsqueda de la niña mendocina Sur Álvarez Tovar, de 7 años, continúa generando preocupación mientras se intensifican los operativos a nivel nacional. La menor es buscada desde hace tiempo y su caso volvió a tomar fuerza en los últimos días tras nuevas medidas judiciales. Distintas fuerzas de seguridad trabajan en conjunto para dar con su paradero.

Según la información oficial, la niña habría sido trasladada desde Mendoza hacia Buenos Aires en 2021. Desde entonces, el expediente judicial señala reiterados cambios de domicilio, lo que ha dificultado su localización. En paralelo, se investiga el posible uso de identidades distintas para evitar su detección.

En este contexto, la Justicia de Familia de Mendoza ordenó la restitución de la menor, en el marco de una causa que se tramita en tribunales de Maipú. La resolución también habilita la difusión pública de sus datos e imágenes para facilitar la búsqueda. Las autoridades remarcaron que el objetivo es garantizar sus derechos y cumplir con la decisión judicial.

El último paradero conocido ubica a la niña en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Allí se registró su última inscripción escolar, aunque no se descartan cambios posteriores de institución o de datos personales. Esta situación complejiza el operativo, que se extiende a distintos puntos del país.

En los últimos días, un allanamiento realizado en esa zona no logró dar con la menor ni con su madre. A partir de ese resultado, se reforzó la búsqueda con la participación de la Policía Federal, fuerzas provinciales y organismos especializados. También se sumó la organización Missing Children, que difundió el caso en sus canales oficiales.

Desde la investigación se indicó que la niña podría estar siendo llamada por otro nombre y haber modificado algunos rasgos. Esto amplía las líneas de búsqueda y obliga a revisar distintos entornos donde podría encontrarse. Las autoridades insisten en que cualquier dato puede ser relevante.

Pedido de colaboración a la ciudadanía

Sur álvarez tovar (2)

Desde el Poder Judicial de Mendoza recordaron que este tipo de procesos se desarrollan en el marco del interés superior del niño. Por eso, evitaron brindar detalles sensibles y remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad al compartir información. La investigación sigue abierta y en curso.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier dato concreto, se comuniquen con el 911 o se acerquen a la comisaría más cercana. La colaboración ciudadana es considerada un complemento importante dentro del operativo. Mientras tanto, la búsqueda continúa activa en todo el país.