Una cadena de favores: la historia de la mendocina que busca al delivery que la asistió en plena calle

María Eugenia Segura es una mujer mendocina que vivió recientemente una situación que la marcó profundamente. Este lunes publicó un video en sus redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a un joven delivery de Pedidos Ya que la asistió cuando sufrió un accidente en la calle Las Heras. Se cortó el pie con unos hierros que sobresalían y quedó sangrando y llorando frente a decenas de personas que la miraban sin actuar.

Según relató, el chico fue el único que se acercó. Se sacó el casco, la tranquilizó, le limpió la herida y la acompañó en un momento en el que ella sentía desesperación y, sobre todo, angustia por la falta de empatía del resto. En el video, Maru pide ayuda para encontrarlo y poder agradecerle: “Quiero invitarlo a tomar un café, un fernet, una birra, lo que sea”, dijo en el video.

En diálogo con MDZ , María Eugenia contó que el joven no solo la ayudó sino que le dijo algo que la descolocó: “Esto es como una cadena de favores . Después vos vas a tener que hacer algo”. Ese comentario la conectó con un recuerdo que la acompañó toda su vida: su propio acto de honestidad en abril de 2008, cuando tenía 22 años.

Aquel día encontró una bolsa con $40.000 en el local del Mendoza Plaza Shopping. Abrió la bolsa para identificar al dueño y se encontró con fajos de dinero que la hicieron temblar. Aún así, sin dudarlo, pidió seguridad y devolvió los billetes.

En 2008, Eugenia devolvió $40.000 y fue noticia en todos los medios.

El gesto la llevó a todos los diarios, noticieros y programas nacionales. Pero, sin esperarlo, la vida la sorprendió desde otro lado: la Universidad Maza le otorgó una beca total para terminar su profesorado de Educación Física.

Del heroísmo silencioso al pedido público

María Eugenia Segura busca a un delivery que la ayudó en la calle Instagram - @lamarusegura

María Eugenia recuerda que en aquel entonces sus vecinos le decían en broma y en serio que estaba “loca” por no quedarse con el dinero, sobre todo porque su sueño era comprarse un auto. “No es mi plata. Puedo dormir tranquila”, respondió en su momento. Su historia fue usada como ejemplo de honestidad en Mendoza y quedó grabada en la memoria colectiva.

Ahora, el destino la vuelve a poner del otro lado. Esta vez fue ella la que necesitó ayuda y solo un desconocido se detuvo. “La gente me miraba y nadie hacía nada. Él estaba trabajando, y aun así se quedó conmigo. Fue muy fuerte”, comentó.

Maru, hoy profesora de Educación Física y empleada en una inmobiliaria, quiere encontrarlo para agradecerle ese gesto simple pero enorme. Su búsqueda se volvió viral y recibe mensajes de personas que intentan ayudarla a dar con el joven.

Una historia que se repite y se transforma

Los dos episodios, el de 2008 y el de esta semana, se conectan como piezas de la idea de que los actos de bondad generan ecos. En su caso, la transparencia y honestidad de aquella vez le abrieron puertas que nunca imaginó. Y ahora ella espera poder devolver la gentileza a quien la asistió sin pedir nada a cambio.

imgi_3_la-chica-finalmente-ha-sido-recompensada-foto-nacho-gaffuri-mdz La mendocina que devolvió $40.000 en 2008 ahora busca al chico que la ayudó tras un corte en la calle y quiere agradecerle su gesto. Nacho Gaffuri / MDZ

Quizás, como dijo el joven que tuvo un gesto solidario con María Eugenia, esta historia sea una nueva vuelta de esa cadena de favores que alguna vez ella misma inició.