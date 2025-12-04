"No hay más tiempo": la exposición en el Obelisco que refleja la espera eterna por un órgano

La propuesta invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de aumentar la donación de órganos en la Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Trasplante presentaron la muestra visual “No hay más tiempo” en el Día de la Persona Trasplantada. La instalación se ubica frente al Obelisco y permanecerá disponible hasta el 7 de diciembre, con el objetivo de aportar datos sobre la donación de órganos y la situación de quienes integran las listas de espera nacionales.

La propuesta, realizada por el artista Matías Sivori, incluye dos camas hospitalarias, una destinada a un adulto y otra a un niño. Sobre cada estructura se ubica un corazón anatómico que representa a una persona en espera de un trasplante. En el centro de cada pieza se observa un contador digital que marca una cuenta regresiva, que representa el límite temporal que afrontan los pacientes.

Así es la espera eterna por un órgano “Cerca de 8.000 mil personas necesitan un órgano en la Argentina, de ellos 200 son niños. La gente lamentablemente muere esperando un órgano: cerca del 20% de quienes necesitan un corazón o un pulmón fallecen en lista de espera, por eso la concientización es tan importante y tiene que ser permanente”, sostuvo el presidente del Instituto de Trasplante, Fernando Cichero, en la Plaza de la República.

El acto contó con la presencia del artista y de la legisladora porteña Patricia Glize, autora de la ley que establece cada 4 de diciembre como Día de la Persona Trasplantada.

donacion de organos La obra en el Obelisco representa una metáfora visual poderosa, que expone el límite extremo al que llegan quienes esperan una oportunidad para vivir. La propuesta invita a reflexionar sobre la urgente necesidad de aumentar la cantidad de donantes de órganos en la Argentina.