Para Alfredo Cornejo "fue un año duro" para los mendocinos pero aún así destacó la baja de inflación

El gobernador destacó el "logro del Gobierno nacional" a pesar de reconocer que fue un año con un contexto social y económico difícil.

El congreso de la Unión Cívica Radical (UCR) reunió a los principales referentes del partido a nivel local, incluido el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado de buena parte de su Gabinete. El encuentro sirvió para conformar las lista de cara a las elecciones de febrero pero también para hacer un balance de la actualidad.

De hecho, el gobernador mismo en su discurso hizo un análisis de la situación económica en Mendoza y el país. Reconoció el último año fue "complejo" para la ciudadanía y agregó: "hemos transitado un año muy duro para el Gobierno provincial, pero sobre todo ha sido un año muy duro para los mendocinos".

cornejo ucr congreso partidario Alfredo Cornejo durante el congreso partidario. UCR Sin embargo, en la misma línea igualmente defendió la gestión macroeconómica de Javier Milei destacando la baja de la inflación con un "gran logro del Gobierno nacional". En ese sentido, afirmó que "haber contenido sustantivamente la inflación es un muy buen dato en un país con propensión histórica a la alta inflación".

Alfredo Cornejo sobre las elecciones El gobernador también se refirió a las elecciones del 22 de febrero en los municipios que desdoblaron (el encuentro también sirvió para definir nombres de cara a estos comicios) y destacó que Mendoza se diferencia de otras provincias del país que "no tienen Boleta Única, no tienen Ficha Limpia y no tienen esta solidez institucional de elecciones transparentes, limpias, sin escándalos y sin denuncias serias".

Afirmó en este sentido también que quienes participan activamente de la política ahora "saben muy bien que hay todo un proceso de apertura a mayor democracia en el régimen electoral mendocino que ha liderado el radicalismo con sus socios de Cambia Mendoza en estos diez años".