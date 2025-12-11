Alfredo Cornejo dio detalles del programa Pioneros que busca impulsar el turismo de montaña

En el marco del Día Internacional de la Montaña , el gobernador Alfredo Cornejo presentó los primeros treinta proyectos que integrarán el programa Pioneros. El mandatario definió la iniciativa como una herramienta destinada a “impulsar inversiones responsables y sostenibles” en áreas de relieve clave dentro de la provincia. Según afirmó, el volumen de propuestas recibidas confirma “que este programa avanza en la dirección correcta”.

El anuncio puso en agenda el rol estratégico del turismo vinculado a entornos cordilleranos. Cornejo destacó que el plan establece “un antes y un después en la forma de pensar el turismo de montaña”, un sector que consideró parte esencial de la identidad mendocina. La apuesta busca ordenar el crecimiento de estas zonas y aprovechar su potencial económico sin desatender la preservación ambiental.

Durante la presentación, el gobernador remarcó la necesidad de fortalecer la planificación pública. En ese sentido, subrayó que el desarrollo de áreas de montaña exige “reglas claras y una mirada de largo plazo”. La intención oficial es evitar expansiones improvisadas y, en paralelo, garantizar que cada proyecto se incorpore a un esquema territorial coherente y regulado.

Pioneros se posiciona como un puente entre el sector privado y el Estado. Cornejo explicó que la iniciativa apunta a “generar condiciones favorables para que nuevas inversiones lleguen a estos territorios”, especialmente aquellas orientadas al turismo de aventura. La premisa es impulsar actividades competitivas que, a su vez, permitan diversificar la matriz económica provincial.

La proyección es que el programa resigne viejas prácticas y abra paso a un modelo más moderno. Bajo esta lógica, el gobernador celebró tanto “la cantidad como la calidad” de las propuestas presentadas. Para la administración provincial, Pioneros constituye una política de base amplia que busca consolidar empleo, innovación y un uso equilibrado de los recursos en las zonas de montaña .

El Programa Pioneros es la herramienta a través de la cual se ha implementado y puesto en funcionamiento el Régimen de Promoción de Inversiones para el Desarrollo Sostenible establecido por la Ley 9584.

Esta ley crea un régimen especial para promover inversiones en zonas de montaña y relieves estratégicos de la provincia para equilibrar el desarrollo turístico de Mendoza con créditos, subsidios, beneficios fiscales y otorgamiento de concesiones de tierras fiscales.

El beneficio alcanza a siete departamentos y la inversión estatal está apuntada a potenciar las zonas donde hoy solo se ubica el 20% de las áreas con menos cantidad de prestaciones.

En junio, se abrió la primera convocatoria, con fecha de cierre del 15 de agosto de 2025. En esta oportunidad se presentaron 61 proyectos, con inversiones que en su totalidad superan los $100.000.000.000.

El proceso de análisis de los proyectos ha permitido avanzar en la adjudicación de 30 beneficios, los cuales representan inversiones mayores a los $57.000.000.000.

Los beneficios que se reconocen en esta instancia consisten en el otorgamiento de Aportes Reembolsables por la suma aproximada de $600.000.000, Aportes no Reembolsables por la suma estimada de $600.000.000, exención de Ingresos Brutos por el plazo de 5 años -por importes estimados que alcanzarían los $1.500.000.000-, otorgamiento de 7 concesiones de tierras fiscales para el desarrollo de proyectos en espacios que hoy no poseen infraestructura adecuada e incluso que carecen por completo de la misma.

Las zonas donde se ubican los proyectos beneficiados son: Tunuyán, Tupungato, San Rafael (Valle Grande), Luján de Cuyo (Potrerillos, Ugarteche, Alto Agrelo), Rivadavia (Carrizal), Malargüe, Las Heras (Alta Montaña, Uspallata, Cacheuta).

Los proyectos a desarrollar consisten en: construcción o ampliación de hospedajes de distintas categorías (cabañas, hoteles, lodges, glamping, etc.); construcción, ampliación y mejora de lugares con oferta gastronómica, desarrollo de emprendimientos educativos y deportivos, construcción de paradores turísticos en zonas con potencial turístico, desarrollo y mejora de parques de recreación, etc.