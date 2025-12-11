Es oficial: Cornejo promulgó la Ley que da luz verde al proyecto minero San Jorge

La norma establece la obligatoriedad de cumplir todas las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental.

La norma valida la Resolución Conjunta Nº 405/25 de la Dirección de Minería y Nº 71/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, documentos técnicos que integran la evaluación y condiciones ambientales que deberá cumplir el emprendimiento.

Además, la Ley establece que todas las disposiciones incluidas en la DIA serán de cumplimiento obligatorio para la empresa responsable del proyecto, tanto en su etapa de construcción como en la fase operativa.

Finalmente, la norma indica que su entrada en vigencia se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y ordena comunicar la aprobación al Poder Ejecutivo provincial.