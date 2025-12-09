El balance de Alfredo Cornejo tras el fin del Consejo de Mayo: "Se ha hecho un buen trabajo"

En diálogo con MDZ, el gobernador de Mendoza destacó "el trabajo realizado" durante las reuniones del órgano consultivo. Remarcó "un alto consenso" en algunos aspectos y reconoció "diferencias" por la reforma laboral.

Al término de la última reunión del Consejo de Mayo y del "anuncio" que encabezó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ponderó "el trabajo realizado" durante los meses que se llevó a cabo el órgano consultivo, que contempló a representantes de las provincias, el Congreso, el sindicalismo y los empresarios.

En diálogo con MDZ en Casa Rosada, el mandatario provincial aclaró que su rol en el Consejo no necesariamente significó que venía "en nombre de los gobernadores", aunque sí confirmó el diálogo con la mayoría de sus pares, a quienes les pidió opiniones sobre distintas reformas que se hablaron en esos encuentros.

"Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho un repaso de ocho de los diez acuerdos del Pacto de Mayo. Sobre esos ocho de diez acuerdos, se han hecho propuestas. En algunas, hay un alto consenso y están reflejadas en el documento general, y en otras, han habido diferencias. Y cada uno de ellos ha hecho sus aportes, que van a estar por escrito, y esperamos que sean subidos a la página, tanto el informe general con los proyectos de ley del Ejecutivo, como los aportes que hemos hecho varios de nosotros", indicó.

Al respecto, citó una de las diferencias que pronunció en este ámbito de discusión: "En el de modernización laboral, nosotros hicimos una propuesta para el primer empleo joven, con que reduzcan contribuciones patronales y que cargue con ese costo mitad el sindicato y mitad el fisco. Es decir, que tiene un costo fiscal, pero también un costo sindical, premiando el primer empleo y por un año. No está en el borrador del proyecto, porque tampoco está el proyecto final aún pero nos informaron que no lo incorporaron porque tiene costo fiscal". "Yo creo que hay que propender a buscar mecanismo que el primer empleo esté consignado. Después hay otras cosas en las que se tienen diferencias, pero que no están consignadas por escrito, que tiene que ver con la tasa de interés de las indemnizaciones. Hay distintas posiciones. Doy mi caso, pero la UIA tiene otras diferencias, la CGT tiene otras, y así sucesivamente. Van a estar van a estar consignadas", completó.

La palabra de Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo MDZ | Nicolás Gallardo A su vez, Cornejo enumeró: "He hecho un aporte sustantivo y que he consultado con otros ministros de Educación de todas las provincias, es en el educativo. Hemos hecho una propuesta para que se premien determinados indicadores a la hora de repartir recursos de la Nación a las provincias. Indicadores de rendimiento también están escritos, esperemos que lo suban".