"Un paso histórico": así celebró Alfredo Cornejo la aprobación del proyecto San Jorge

Tras una extensa sesión en el Senado que concluyó con la aprobación del proyecto San Jorge , el gobernador Alfredo Cornejo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebró la decisión y planteó que Mendoza inicia una nueva etapa productiva. “Mendoza dio un paso histórico”, destacó en su cuenta oficial de X, haciendo énfasis en que la provincia, según su mirada, apostó por el desarrollo y la previsión estratégica pensando en los próximos años.

El mandatario remarcó que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto permitirá impulsar la producción de cobre. En su texto señaló que la medida “abre la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética” y aseguró que esto representa un avance en el camino para “empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”.

Cornejo también destacó que la aprobación llegó acompañada por otras herramientas destinadas a la actividad minera, como el Distrito Minero Occidental II, la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental. Planteó que la provincia avanza con “un proceso ordenado y con reglas claras para encarar este nuevo camino de desarrollo”, dejando en claro que su gestión buscará sostener un marco regulatorio estable.

En otro pasaje de su publicación, el gobernador recordó que el avance minero coincide con “dos años de mi segundo mandato” y aseguró que la provincia encara esta etapa con “responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722”. Según explicó, la explotación de cobre permitirá trabajar en energías más limpias, modernizar redes eléctricas y ampliar la electrificación del transporte.

Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene. Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental… pic.twitter.com/7kuEKOqimE

El mensaje también incluyó un capítulo político. Cornejo cuestionó el rol del kirchnerismo durante el debate legislativo y afirmó que “no acompañó este proyecto”, pese a haber manifestado durante años su apoyo a la minería . “Cuando llegó el momento de sostenerlo con el voto eligieron retirarse”, dijo, y sostuvo que ese sector “prefirió volver a las consignas vacías y conveniencias políticas”.

Para cerrar, el gobernador convocó a la ciudadanía a “demostrar una vez más que sabemos hacer las cosas bien” y remarcó que Mendoza tiene “una oportunidad histórica” para posicionarse ante el mundo como productor de cobre con responsabilidad y excelencia. “El progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia”, concluyó el posteo que difundió tras la sesión legislativa.

Lo celebró Jimena Latorre

Además de Cornejo, la medida también fue celebrada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien en diálogo con MDZ manifestó: "Es un momento histórico para la provincia de Mendoza, y desde ahí a Argentina. Es un mensaje contundente al mundo. La Argentina se abre a nuevos motores de crecimiento y Mendoza lidera uno de esos motores de crecimiento que se suma al de la agricultura y los hidrocarburos".

"PSJ Cobre Mendocino abre esta nueva etapa de la matriz económica mendocina con una minería sostenible, con altos estándares de control, con exigencias de nivel mundial que buscan apalancar inversiones. Además, para desarrollar no tan solo el potencial actual como es PSJ, sino también con la autorización de PSJ la visión de que seguir explorando en Mendoza vale la pena. Porque no solo existe el potencial, sino la madurez y el recurso humano para poder viabilizar esas inversiones que atraigan una economía próspera para los mendocinos", sentenció.