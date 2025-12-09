Apuran la sesión y buscan aprobar San Jorge antes del mediodía

La sesión del Senado donde se tratará la DIA San Jorge tuvo un cambio: tratarán antes la DIA de ese proyecto minero. La sesión será presidida por Martín Kerchner.

El Senado de la provincia tiene una sesión histórica. Hoy se tratará la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, que ya tiene el aval de diputados. El oficialismo saca cuentas y tiene el número necesario para aprobarlo.

Antes de la sesión, hubo un cambio de estrategia. En Labor Parlamentaria se acordó tratar primero la DIA de San Jorge y luego el resto de los proyectos mineros. Así, invertieron lo sucedido en diputados. La intención es apurar el tratamiento y evitar dilaciones, sobre todo por las protestas que se planificaron afuera de la Legislatura. Además, evitarían que los legisladores tengan que salir de la Casa de las Leyes luego de la votación y, en cambio, lo hagan cuando las protestas hayan menguado.

También hubo un cambio en la conducción de la sesión por una razón de fuerza mayor: el gobernador Alfredo Cornejo no está en la provincia y por eso Hebe Casado no podrá presidir la sesión ya que está a cargo del Ejecutivo. En su lugar, el senador Martín Kerchner, presidente provisional, estará a cargo de la presidencia. Uno de los datos con lo que se especula es si será necesario que Kerchner baje al recinto para votar. En principio no haría falta, pero si fuera necesario el presidente provisional volvería a su banca y en su lugar presidiría la sesión el kirchnerista Félix González.

Martín Kerchner presidirá la sesión Rodrigo D'Angelo / MDZ La sesión del Senado es especial. Además de haber vallado la Legislatura se tomaron medidas internas para evitar que haya más personas adentro del recinto. Por eso, por ejemplo, se restringió el ingreso de personas al máximo: solo están habilitados los senadores y los secretarios legislativos, a quienes se suman periodistas acreditados. No pueden ingresar asesores, secretarios privados y personal en general.