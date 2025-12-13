La dura crítica de Alfredo Cornejo a los manifestantes contra la minería

Se llevó el congreso partidario de la Unión Cívica Radical, que contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo, quien le dio cierre al acto con un extenso discurso en el que tocó varios temas: la actualidad partidaria, la situación del país y la gestión nacional y la reciente aprobación de la DIA del proyecto minero San Jorge.

Sobre este último punto, su análisis no solo giró en torno a la minería y su impacto en la provincia sino también más específicamente en la discusión contra los manifestantes contra la implementación de la actividad, que en las últimas horas han implementado marchas, algunas de ellas que concluyeron en detenciones y daños.

En primer lugar, intentó plantear una concepción de "ambientalismo" diferente a lo que él considera posiciones "antiproductivas". En ese sentido, señaló: "Ambientalista es medir y optimizar el uso del agua para no derrocharla, recuperar especies en peligro y cuidar el ambiente con hechos concretos". Y señaló que "ser antiminero no es ser ambientalista”.

ucr congreso partidario En relación a los hechos ocurridos en los últimos días, que incluyeron escraches en la vía pública y detenciones, aseguró que "no son democráticos, no son ambientalistas, son violentos. Hubiesen sido antipetróleo con ese criterio. He puesto la cara en todo esto y también lo ha hecho mi equipo. Hay derecho a pensar distinto".

El gobernador sostuvo la necesidad de avanzar con la minería metalífera, especialmente en Malargüe, con controles estrictos y licencia social. Aseguró que habrá un control exhaustivo sobre el proyecto San Jorge y sobre todos los que se desarrollen en el futuro, respaldado por una policía minera capacitada y tecnología específica. "Lo vamos a hacer bien, como lo hicimos con el vino", dijo.