Qué dice el radicalismo mendocino sobre el nuevo presidente de la UCR

La UCR tiene nuevo presidente. Se trata de Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto que tiene 36 años. Ante la designación del sucesor de Martín Lousteau, ni el radicalismo mendocino ni el gobernador Alfredo Cornejo alzaron la voz, sin embargo, mostraron malestar lo que confirma divisiones dentro del partido.

Desde el radicalismo mendocino confirmaron que no participaron en el plenario de comisiones que reunió a 102 miembros. El plenario fue el encargado de elegir hoy a Leonel Chiarella.

Además, indicaron que un tercio de los delegados no está de acuerdo en llevar a la UCR a Provincias Unidas. Es que a pesar de que Martín Lousteau dejó la presidencia del radicalismo, aseguran que sigue manejando el partido junto al exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

Actualmente, el radicalismo a nivel nacional atraviesa un momento complejo porque perdió muchos legisladores en Diputados y en el Senado. Además, todavía no pueden definir si serán aliados u opositores al presidente Javier Milei.

Leonel Chiarella tiene 36 años, lo que lo convierte en el presidente más joven de la historia de la UCR. Hasta ahora el más joven encabezando el partido centenario fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942. Hasta ese entonces, el presidente más joven había sido Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.