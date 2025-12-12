La UCR tiene nuevo presidente: Leonel Chiarella, el más joven en la historia del partido

En un plenario de comisiones con 102 miembros, la UCR eligió este viernes a su próximo presidente, que reemplazará al diputado Martín Lousteau . Se trata del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella , quien, con 36 años, será el titular más joven en la historia del partido.

Fuentes del radicalismo señalan que su votación contó con el acompañamiento de los gobernadores Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro ; del exmandatario correntino , Gustavo Valdés , de Evolución (Lousteau); y Gerardo Morales , exgobernador de Jujuy. Por su parte, el mendocino Alfredo Cornejo no se opuso a su designación y no intervino en objetar la postulación de Chiarella.

Se trata de un momento sumamente delicado para el partido. Perdió una gran cantidad de legisladores en ambas cámaras y con problemas para definir si son un espacio aliado o decididamente opositor al Gobierno de Javier Milei .

Asumió como jefe comunal en 2019, con 30 años. Fue reelecto en 2023 con el apoyo del 83% de la población. “Cuándo no se roba los recursos alcanzan”, es su frase de cabecera para definir la necesidad de tener “un estado eficiente”.

Hasta hoy el más joven encabezando el partido centenario fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

"Chiarella lleva seis años gobernando con superávit y desarrollando una activa política de obra pública que incluyen una amplia red de jardines para primera infancia, incluido el único Jardín maternal nocturno del país; de salas de Salud; de políticas culturales y deportivas. El intendente tiene también como acción de gestión la articulación público privada con las importantes empresas que están instaladas en Venado Tuerto", precisaron desde la UCR.

Al igual que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a quién acompaña desde sus tiempos de estudiante en Rosario, Chiarella hizo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, otro de sus ejes de gestión y cuándo se lo consulta siempre responde que “denuncia con nombre y apellido a los responsables del narcotráfico”, problemática que juzga como el principal problema político de Argentina.

Chiarella junto al gobernador Pullaro Chiarella junto al gobernador Pullaro

En este sentido, en Venado Tuerto Chiarella impulsó la instalación de “Los buzones de la vida” que permiten a los vecinos realizar denuncias anónimas relacionadas a la venta de estupefacientes y trata de personas.

También sus declaraciones en diversos juicios que se llevaron adelante en Rosario contra narcos fueron claves para lograr su condena.

Durante un encuentro en Panamá en 2025, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL). Fue destacado por su liderazgo en innovación y uso de tecnología en la gestión municipal.

Venado Tuerto también fue certificada como Ciudad Eficiente. Es la primera de Santa Fe y la quinta de Argentina en lograr esta distinción, destacando por políticas públicas de desarrollo productivo y empleo.

En 2019 Chiarella terminó con más de dos décadas de gobiernos justicialistas en Venado Tuerto. "Durante su primer período como intendente, la gestión fue reconocida por un enfoque decidido hacia la seguridad, la mejora de la infraestructura urbana a través de la pavimentación y la instalación de luminarias LED en la ciudad, así como el apoyo a emprendedores, la capacitación en oficios y el desarrollo cultural", indicaron.

Chiarella es abogado recibido en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario. Nació el 18 de diciembre de 1988 y comenzó su militancia a los 15 años en la secundaria, la Escuela de Educación Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó de la creación del Centro de Estudiantes que luego presidió durante 2006 y tambien en la Juventud Radical, de la que fue presidente a los 18 años.

A su vez, se instaló en Rosario para cursar abogacía. Allí militó en la Agrupación Estudiantil 1983. Fue miembro del consejo directivo y durante cuatro años fue ayudante de cátedra en las materias Derecho Constitucional I y II. Durante su paso por Rosario participó en diferentes organizaciones no gubernamentales. A su regreso a su ciudad con el título de abogado, fue electo concejal de Venado Tuerto en 2015, cargo que ejerció hasta 2019.

"Su trabajo en el Concejo Municipal se destacó por la cercanía con los vecinos y el compromiso con la transparencia, además de la lucha contra el delito y el narcotráfico. Este enfoque, junto a la juventud y el esfuerzo de un gran equipo, prepararon el camino para que pueda ser electo como intendente en el año 2019, con sólo 30 años, convirtiéndome en el Intendente más joven de la historia de la ciudad y siendo hoy el más joven de la provincia de Santa Fe", concluyeron en el radicalismo.