Cuáles son las 30 empresas que recibirán subsidios del Gobierno y un grande "en espera"

El Gobierno de Mendoza presentó este jueves a los primeros 30 proyectos que recibirán subsidios y beneficios por parte del Gobierno Provincial y que están ubicados en zonas de montaña y "relieves estratégicos" de la provincia. La iniciativa, llamada "Plan Pioneros" y que prevé fomentar la inversión privada en diversas zonas turísticas, se lanzó a comienzos de julio por parte del Gobierno.

El programa contempla la posibilidad de financiar "hasta el 50% del total de la inversión" mediante aportes reembolsables (AR), a tasas reducidas y con un año de gracia, y también no reembolsables (ANR), con un máximo a financiar por proyecto y convocatoria $500 millones, pero cuyo límite llega a los $750 millones para cada persona jurídica o humana entre ANR y aportes reembolsables.

Además, tendrán beneficios como exención del Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos (IIBB) por la actividad y también "estabilidad fiscal" por un plazo de 5 años para cada uno de los ítems mencionados.

En total, en el Poder Ejecutivo señalaron que las inversiones estimadas por parte de las empresas llegarán a los $57.000 millones, es decir, casi U$S 40 millones (al tipo de cambio oficial del BNA).

Entre las firmas ganadoras y elegidas por el Gobierno Provincial, se encuentran por un lado empresarios incipientes o "pequeños"; pero también grandes jugadores con empresas de distintos rubros en Mendoza que recibirán alguno de estos subsidios que ofrece el Ejecutivo; así como también conocidos del ámbito del turismo.

Por nombrar a algunos, está el grupo Rosda SA, que tiene como principal socio a Oscar Rubén David, uno de los principales referentes de los mayoristas de Mendoza, entre otras empresas, que tendrá beneficios impositivos para el levantamiento de un hotel de lujo por más de $26.000 millones.

También está la firma Termalia SA, presidida por Pablo Martín José Arroyo, que recibirá exenciones para renovar el hotel, spa y parque termal. Otra firma que se presentó al proyecto es Cielos de Tupungato SAS, cuyo hotel, llamado Hotel de Cielo, fundado por Felipe Acosta y que está ubicado en la reconocida Estancia Atamisque (Tupungato), recibirá exenciones para su ampliación.

Tanto Golf Club Alto Agrelo SA como Lomas del Malbec SA, ambos ligados a la familia Parlanti, ingresaron a los beneficios impositivos.

Además, si bien no está en los primeros 30, es prácticamente un hecho que también ingresará a beneficios impositivos la empresa Mendo Travel SRL, ligada al empresario Fernando Porreta (titular de la empresa constructora Ceosa), que ganó la concesión para explotar parte de la costa sur de Potrerillos.

De igual manera, los beneficios son distintos. Algunos recibirán solamente exenciones impositivas, otros concesiones de terrenos fiscales; mientras que otras, además de estos beneficios impositivos, se les agregarán los mencionados ANR o créditos.

Aportes estatales, créditos y beneficios impositivos

De las 30 empresas, 8 recibirán subsidios del Estado y también créditos a tasas bajas, más allá de tener beneficios impositivos en IIBB e Impuesto Inmobiliario.

Aquí aparecen, por ejemplo, los dueños de Posada del Blanco (Sustenta Desarrollos SA), que recibirá todo este tipo de beneficios, en una inversión prometida en $1.645 millones para la construcción de "eco lodges" en Potrerillos. Si bien no está oficializado de cuánto será el ANR y AR para dicha empresa, la cuenta de inversión da para que pueda llegar a los $750 millones entre ambos aportes del Estado.

Una situación similar transitará Adventure Valley, que contará con todos estos beneficios en lo que prevé una inversión de $2.035 millones para la construcción de un "parador turístico multifunción" en San Rafael.

En la lista para recibir subsidios, créditos y exenciones está la empresa turística INKA Expediciones, que prevé invertir $954 millones en "glamping ecológico, servicios gastronómicos y turismo activo"; así como también Reserva Los Sauces, que construirá cabañas en Uspallata por un monto de $524 millones.

Reconocimiento a Uspallata por su candidatura a los Best Tourism Villages (2).JPG Varios proyectos se ubican en Uspallata. Prensa Turismo

Cierran este lote de beneficiarios las empresas Carolino, que levantará una posada y cabañas en San Alberto (Uspallata) por $380 millones; Los Corrales, que realizará "infraestructura hídrica" en zona del puesto El Chambón (Luján) por $250 millones; la empresa Valle Interior, que invertirá $137 millones en domos tipo glamping en Uspallata; y La Mosqueta, que refaccionará su restaurante con $82,5 millones.

Beneficios impositivos y "concesiones" de terrenos fiscales

En otro apartado hay 6 empresas que recibirán, además de beneficios impositivos, concesiones de terrenos fiscales.

Una de ellas es Argentina Rafting SA, que anteriormente había participado de la licitación para la concesión del perilago de Potrerillos, pero quedó afuera.

potrerillos sequia rio mendoza (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

No obstante, hay un "premio consuelo", ya que se le concesionó parte de la tierra fiscal de la costa de Potrerillos para la construcción de cabañas en el perilago, por un monto de $495 millones. También recibirá exenciones en IIBB.

En la misma situación está la empresa Aconcagua Park SA, pero en zona de nieve y a la vera de la ruta 7 en Alta Montaña, que realizará un "parque de nieve", con una inversión de $150,6 millones. Tendrá la concesión de terrenos más beneficios en IIBB.

También se suma el parque de nieve Los Puquios, cuya empresa Viento Blanco SA adquirirá un sistema de nieve artificial.

Los Puquios turistas ski familia nieve (26).jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Otra que entra en este tipo de ventajas del Gobierno es La Náutica, que prevé una fuerte inversión de $3.575 millones en la zona de El Carrizal.

El Carrizal es uno de los espejos de agua más importantes de la provincia Luján y la UNCuyo trabajan el desarrollo sostenible de El Carrizal Municipalidad de Luján de Cuyo

Aconcagua Visión SRL, empresa que se dedica a expediciones y trekking en la zona del coloso de América, montará una base turística en la zona de Puente del Inca por $245 millones y recibirá estos mismos beneficios.

Lo mismo ocurrirá con South Face, que refaccionará el exobrador de la aduana en Alta Montaña, con obras por $60 millones.

Beneficios en Ingresos Brutos e Inmobiliario

Fuera de estas mencionadas, hay 16 que no recibirán ni ANR ni créditos, pero sí exenciones en el pago de los Ingresos Brutos y el Inmobiliario.

La que más invertirá y que recibirá exenciones impositivas será ROSDA, que prevé destinar $26.000 millones para la edificación de un "hotel de lujo".

También está Uco Los Tres Valles SRL, con la construcción de una hostería y un restaurante en El Manzano Histórico, en Tunuyán, que tiene un presupuesto de $1.200 millones.

Otro de este lote es el grupo empresario Parlanti, con la empresa Lomas del Malbec SA, que tendrá beneficios para la construcción de un hotel dentro de la bodega que tienen en Luján de Cuyo. La obra en total tiene un presupuesto de $1.100 millones. Anteriormente, la empresa pujó en la licitación por el polo logístico de Luján que se construirá a la vera de la ruta 7 (a metros de la refinería de YPF), pero quedó afuera.

En esta quincena aparecen además Cielos de Tupungato, que ampliará su "Hotel del Cielo" en el Valle de Uco, con $2.363 millones; Las Moras, que construirá un complejo habitacional y turístico sustentable, que incluirán 9 lodges de alta gama por $1.050 millones; Hotel de Altura, con obras por $2.816 millones para un centro de wellness y fitness; Golf Club Alto Agrelo, que destinará $1.000 millones, para la construcción de chozas en un "proyecto de montaña";

En Cacheuta se encuentra la empresa Termalia SA, que está en el rubro de las termas de Cacheuta y prevé invertir $844 millones en "hotel, spa y parque termal".

termas de cacheutas luján.jpg Termas de Cacheuta

Siguiendo en el rubro de construcciones relativas a la hotelería, El Termo edificará cabañas ecológicas en Los Molles con energía renovable solar y térmica, por $1.068 millones. Noli destinará $700 millones en cabañas en la zona del río Ayacucho, en Tupungato; y Campo El Jarillal hará lo mismo con $100 millones pero en la zona de Potrerillos.

Otros que contarán con beneficios impositivos serán Eugenio Ferreyra, que levantará una sala de degustación en su bodega en Rivadavia, por $125 millones; Alojamiento Los Molles, con $65 millones para instalar paneles solares; Ceparaíz, que invertirá $400 millones para un complejo turístico vitivinícola; Emprendimiento Cerro Negro, que prevé $1.100 millones en "La Rivera camp", que está relacionado con el turismo educativo de San Rafael; y Atreu, con $350 millones para un lodge de montaña en El Salto.

Una empresa grande a la espera

Por otro lado, la empresa Mendo Travel SRL, firma ligada al empresario Fernando Porreta, titular de Ceosa, presidente de Gimnasia y Esgrima y quien ganó la concesión de la explotación turística del perilago del dique Potrerillos, está a la espera de poder ingresar en este "Plan Pioneros".

La firma planea la construcción de un centro comercial (Strip Center) en las adyacencias de la estación de servicio YPF de Potrerillos, donde se "articulará" todo el complejo.

Desde el Gobierno confirmaron que "está el proyecto pero todavía está realizando algunos ajustes administrativos". No se sabe aún qué tipo de beneficio podría obtener.

estacion ypf nafta potrerillos (1).JPG ALF PONCE / MDZ

Este emprendimiento por parte de Mendo Travel se da en paralelo a la explotación y a la inversión que se debe desarrollar de toda la zona del perilago de Potrerillos, particularmente con la costa sur, cuya concesión está "dividida" en dos grandes empresas, que son la mencionada Mendo Travel y también Potrerillos Resort SA, cuyo principal empresario es Hugo Ojeda, pero que "subconcesionó" parte de los terrenos a otras empresas.

Todas las empresas elegidas