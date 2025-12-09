Salarios 2025-2026: qué aumentos proyectan las empresas

Según un relevamiento, las compañías prevén subas de los salarios del 30% en 2025 y del 20% en 2026, en línea con la inflación esperada y para retener talento.

Mercer, consultora global líder en recursos humanos y una compañía de Marsh McLennan, presentó la sexta edición del relevamiento TISA (Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina), que analiza las proyecciones salariales de las empresas para lo que queda de 2025 y 2026. La encuesta fue realizada entre el 17 y el 25 de noviembre de 2025 y contó con la participación de 518 compañías de diversos sectores con operaciones en el país.

De acuerdo con los resultados, la mediana del presupuesto anual de incrementos salariales para 2025 se ubica en 30%, alineándose con la proyección de inflación estimada por Latin Focus, que fue del 29,7%. En tanto, las empresas relevadas prevén la inflación en línea, lo que evidencia un escenario de prudencia y planificación salarial cautelosa frente a un entorno económico todavía incierto. El informe señala que las subsidiarias internacionales proyectan incrementos mayores (30%) que las empresas con casa matriz en Argentina (28%).

MERCER1 Las empresas que ya cuentan con presupuestos definidos Prevén una mediana de incremento del 20%, en línea con la inflación esperada (21%) y la proyección privada de 18,5% (Latin Focus). El 47% de las compañías ya inició su planificación para el año próximo, el 3% solo definió el primer semestre y un 26% aún no comenzó el proceso. El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a ser prudentes, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento.

El informe señala que el 57% de las organizaciones combina múltiples criterios para analizar los incrementos, tales como referencias de mercado, inflación esperada y desempeño, mientras que un 16% se basa exclusivamente en encuestas de mercado y solo un 15% traslada directamente la inflación en su totalidad las subsidiarias internacionales proyectan incrementos mayores (30%) que las empresas con casa matriz en Argentina (28%).

MERCER 2 En cuanto a la frecuencia, el 34% de las empresas planea finalizar 2025 habiendo aplicado cuatro incrementos, lo que confirma la tendencia de fragmentar los aumentos para acompañar la evolución de los precios. En 2026, la mayoría de las empresas esperan realizar dos incrementos durante el año (36%), mientras que el 29% planea hacer cuatro o más.