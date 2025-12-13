Reforma laboral: por qué es una oportunidad para modernizar el empleo en Argentina

Entre la urgencia de modernizar el empleo y la obligación de proteger derechos, la reforma laboral exige reglas claras, consenso y previsibilidad.

La reforma laboral es un tema que se debate en Argentina desde hace mucho tiempo, pero pese a ello siempre se terminan incorporando parches a la regulación, sin brindar herramientas que solucionen cuestiones de fondo, como ser el empleo formal, el fomento del empleo en un marco de competitividad y la modernización de esquemas de contratación.

El abordaje de cualquier reforma debe privilegiar la protección de los derechos y el principio de progresividad, ello a partir del marco legal de aplicación establecido en nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales y doctrina de la Corte Suprema. Del mismo modo, se debe ponderar un criterio federal en la reforma considerando la diversidad de realidades que existen en nuestro país, y en las distintas actividades que se desarrollan en unidades de producción de variable dimensión.

Privilegiar derechos Más allá de preguntas retóricas y debates que se pueden plantear, es una necesidad simplificar los procesos de contratación y modernizar distintas cuestiones de la relación laboral, sin que ello implique en forma alguna desprotección de los individuos, pero que tenga como objetivo modernizar las relaciones laborales a una situación dinámica de contexto y de desafíos constantes.

La informalidad no se combate con sanciones aisladas. Se mejora siempre con puertas de entrada simples, costos predecibles y menor conflicto potencial. En ese sentido, la seguridad jurídica no es un privilegio empresarial, sino la condición necesaria para que la formalidad sea la opción racional, tanto para empleadores como para trabajadores.

Es una obligación buscar consensos entre todos los actores del derecho del trabajo para brindar certezas jurídicas y previsibilidad, estableciendo criterios adecuados a un mercado diferenciado de necesidad por cuestiones de territorio, actividad, competencias de la mano de obra, inserción de nuevas tecnologías, esquemas de trabajo, entre otras cuestiones, generando un incremento de las fuentes de trabajo formal y criterios de productividad.