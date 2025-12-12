"No odiamos lo suficiente...": la reforma laboral de Javier Milei deroga el estatuto del periodista y otras leyes
El Gobierno busca derogar el estatuto que protege los derechos de los trabajadores de prensa, entre una decena de otras leyes que caerían bajo la guillotina de la reforma laboral.
El Gobierno avanza con las negociaciones para aprobar su ambiciosa reforma laboral, que entre sus puntos principales incluyó un capítulo con una decena de leyes, entre ellas el estatuto del periodista. ¿Qué podría implicar la medida para los trabajadores de prensa?
Javier Milei contra el estatuto del periodista
Entre los 197 artículos del proyecto, el capítulo XXVI del texto elaborado por el Ejecutivo incluye un apartado donde se derogan distintos regímenes laborales especiales. Se trata de diversas leyes que actualmente regulan actividades específicas, lo cual eliminaría de un plumazo estatutos particulares que alcanzaban a ciertos grupos de trabajadores.
Entre las leyes que caen en la volteada se encuentra la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista, sancionado en diciembre de 1946 durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón para delimitar las condiciones de funcionamiento de los trabajadores de empresas de comunciación.
Entre algunos de sus puntos principales, el estatuto incluye artículos en defensa de la libertad de prensa, evita los despidos sin causa justificada y establece indemnizaciones en casos de no cumplirse ese punto. El texto también dispone la protección contra la censura, el derecho a no revelar las fuentes de información, pero también puntos como el límite de 36 horas semanales a la jornada laboral con derecho a descansos y quince días hábiles de vacaciones como piso.
El articulado también enumera los cargos alcanzados por el estatuto -director, subdirector, jefe de redacción, editor, cronista, reportero, traductor, reportero gráfico, archivero, etc- y aclara que se considera colaborador permanente al que realice un mínimo de 24 colaboraciones anuales retribuidas, aun sin firma. Entre otros puntos.
Otras leyes que deroga la reforma laboral de Javier Milei
También se derogaron las siguientes leyes y estatutos:
- Ley N° 14.546 y sus modificatorias: El Régimen de Viajantes de Comercio.
- Ley N° 27.555 y su modificación: El Régimen de Teletrabajo, eliminando así la regulación específica y especializada que se había establecido para esta modalidad de prestación de servicios.
- Ley N° 12.867: Estatuto de Choferes Particulares, cuya absorción se propone bajo el régimen general de casas particulares.
- Ley N° 20.657: Regulación de Horarios de Supermercados, cuya derogación implica la eliminación de límites a la facultad de dirección y organización empresarial respecto al horario de atención al público, siempre que se respete la jornada legal.
- Decreto Ley N° 13.839/46 y modif.: Normativa sobre el personal administrativo de empresas periodísticas.
- Decreto Ley N° 14.954/46 y modif.: Referente a los Operadores telegráficos y de radio cable.
Adicionalmente, se eliminan otras normativas que eran consideradas obsoletas o que coartaban la libertad de contratación:
- Ley N° 23.947: El Fondo de Garantía de Créditos Laborales.
- Ley N° 23.472: Ley de Creación de Bolsas de Trabajo.
- Ley N° 23.759: Licencia para voto en países limítrofes.
- Ley N° 24.493: Ley de Mano de Obra Nacional, cuya derogación se fundamenta en que coarta la libertad de contratación.