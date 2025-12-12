"No odiamos lo suficiente...": la reforma laboral de Javier Milei deroga el estatuto del periodista y otras leyes

El Gobierno busca derogar el estatuto que protege los derechos de los trabajadores de prensa, entre una decena de otras leyes que caerían bajo la guillotina de la reforma laboral.

Recién aterrizado en Buenos Aires, Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral y lo envió al Senado.

El Gobierno avanza con las negociaciones para aprobar su ambiciosa reforma laboral, que entre sus puntos principales incluyó un capítulo con una decena de leyes, entre ellas el estatuto del periodista. ¿Qué podría implicar la medida para los trabajadores de prensa?

Javier Milei contra el estatuto del periodista Entre los 197 artículos del proyecto, el capítulo XXVI del texto elaborado por el Ejecutivo incluye un apartado donde se derogan distintos regímenes laborales especiales. Se trata de diversas leyes que actualmente regulan actividades específicas, lo cual eliminaría de un plumazo estatutos particulares que alcanzaban a ciertos grupos de trabajadores.

Entre las leyes que caen en la volteada se encuentra la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista, sancionado en diciembre de 1946 durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón para delimitar las condiciones de funcionamiento de los trabajadores de empresas de comunciación.

Entre algunos de sus puntos principales, el estatuto incluye artículos en defensa de la libertad de prensa, evita los despidos sin causa justificada y establece indemnizaciones en casos de no cumplirse ese punto. El texto también dispone la protección contra la censura, el derecho a no revelar las fuentes de información, pero también puntos como el límite de 36 horas semanales a la jornada laboral con derecho a descansos y quince días hábiles de vacaciones como piso.

El articulado también enumera los cargos alcanzados por el estatuto -director, subdirector, jefe de redacción, editor, cronista, reportero, traductor, reportero gráfico, archivero, etc- y aclara que se considera colaborador permanente al que realice un mínimo de 24 colaboraciones anuales retribuidas, aun sin firma. Entre otros puntos.