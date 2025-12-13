Curioso: empresarios más optimistas para contratar nuevos empleados

Mientras el proyecto oficial de Reforma Laboral sigue el derrotero legislativo detrás de bambalinas para avance cuanto antes, en medio de la descontada fricción con las centrales sindicales, se conoció la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup a empresarios , correspondiente al primer trimestre de 2026, que sorprendió por el creciente optimismo del empresariado sobre los planes de aumentar las dotaciones.

Según los resultados obtenidos, tras encuestar a más de 700 empleadores argentinos, se reportó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10% ajustada por estacionalidad, es decir que el valor representa un aumento de 5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, y refleja un incremento de 11 puntos porcentuales en la comparación interanual.

A nivel sectorial, Finanzas y Seguros lidera las intenciones de contratación, con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces, con una ENE de +20%. Mientras que, a nivel regional, la expectativa de contratación más fuerte se da en el Noreste (NEA), con una ENE de +15%, mientras que Cuyo arroja las intenciones más débiles, con una ENE de 0%.

Los resultados revelan que el 30% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 18% disminuirlas, el 35% no espera realizar cambios y el 17% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado.

“Cabe destacar que el valor de la ENE se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera incrementar sus plantillas y restar el porcentaje de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre”, explica la consultora.

Luis Guastini, Director General y Presidente de Manpower Argentina, señaló que luego de cuatro trimestres con nulas y bajas expectativas de generación de empleo, el empresariado argentino se muestra más optimista para el primer trimestre del 2026, y agregó que la Argentina logró abandonar el último puesto en el ranking global de expectativas, pero aún está lejos de nuestros países vecinos, en lo que se refiere a la generación de empleo.

Comparaciones por sector

Vale señalar que, a partir del primer trimestre de 2026, la Encuesta de Expectativas de Empleo cuenta con una nueva clasificación de sectores, que se alinea más estrechamente con la economía global actual, y cuyos datos son más relevantes y aplicables a los mercados.

Ahora, en nueve de las once actividades económicas relevadas los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el primer trimestre de 2026. El sector de Finanzas y Seguros lidera las intenciones de contratación, con una ENE de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces, con una ENE de +20%. Por el contrario, el rubro de Sector Público, Salud y Servicios Sociales reporta las expectativas de contratación más débiles, con una ENE de -3%.

“A diferencia del cuarto trimestre del 2025, las expectativas de contratación aumentaron en ocho de los once sectores industriales relevados. El mayor crecimiento reportado corresponde a Finanzas y Seguros, con un aumento de 17 puntos porcentuales, seguido por Información, con un incremento de 16 puntos porcentuales”, explica el informe.

Mientras que, en la comparación interanual, las expectativas se fortalecen en nueve de las once actividades económicas. El aumento más significativo se observa en el sector de Finanzas y Seguros con 20 puntos porcentuales.

Región por región

En todas las regiones del país encuestadas los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el primer trimestre del 2026, menos Cuyo que planea mantenerlas sin cambios. La región del Noreste (NEA) lidera esta tendencia, con una ENE de +15%, seguido por la Patagonia y la Pampeana, ambas con una ENE +13%; mientras que Cuyo arroja las expectativas de contratación más débiles, revelando una ENE de 0%.

En comparación con el período anterior, los resultados indican que las intenciones de contratación se fortalecen en cuatro de las seis regiones. La región Pampeana lidera esta tendencia con un incremento de 9 puntos porcentuales; mientras que, por el contrario, el sector de Cuyo revela una disminución de 18 puntos porcentuales.

“En la comparación interanual, las expectativas aumentan en cuatro de las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo se observa en la región del Noreste (NEA), con un incremento de 25 puntos porcentuales, mientras que Cuyo presenta la mayor disminución, de 16 puntos porcentuales”, señala la consultora.

Mirada por países

Con relación al resto del mundo en América, los doce países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el primer trimestre de 2026. Brasil revela las intenciones de contratación más altas de la región con una ENE de +57%, seguido por Guatemala (+28%), Estados Unidos (+27%) y México (+24%).

Por el contrario, Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región (ENE de +10%), seguido por Costa Rica (ENE de +11%) y Chile (con una ENE de +13%).

A nivel mundial, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas en 40 de los 42 países y territorios encuestados.