El fuerte rechazo de la FEM a los cambios en el régimen de Zonas Frías

Tras recibir la media sanción en Diputados, el debate por las modificación de Zonas Frías llega al Senado y diferentes actores alzan la voz para cuestionar los cambios. Los empresarios mendocinos agrupados en la FEM (Federación Económica de Mendoza) emitieron un comunicado solicitando a los representantes mendocinos que no acompañen el nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional.

“La institución que nuclea a las pymes y emprendedores de Mendoza manifiesta su profundo rechazo al proyecto de modificación de la Ley 27.637 de Zonas Frías, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que será tratado próximamente por el Senado”, expresaron desde la FEM .

En el escrito, al entidad señaló que el régimen vigente alcanza a usuarios residenciales pero también a entidades sociales y beneficiarios del monotributo social, por lo que su eliminación “afectaría directamente a miles de familias mendocinas, así como también a trabajadores y prestadores esenciales” de las diferentes actividades económicas de Mendoza.

Por otro lado, la FEM destaca que la incorporación de Mendoza al régimen de Zonas Frías se fundamenta en criterios técnicos objetivos vinculados al clima, al consumo energético y a la equidad territorial y solicita a los senadores por Mendoza que no voten a favor de la eliminación del régimen actual.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri no acompañarán los cambios del régimen de Zonas Frías a tono con el pedido de la FEM.

Luego de analizar la ley, desde la FEM ven como una alternativa viable que se cuantifiquen de una manera distinta los parámetros como la estacionalidad y los ingresos por hogares, considerando que no es comparable el clima en Mendoza durante la temporada invernal con otras jurisdicciones como lo son Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires.

Aumentos más allá del subsidio

Por fuera del subsidio percibido por el régimen de Zonas Frías, desde la FEM señalan que en todos los sectores de la economía han sufrido aumentos en las tarifas de los servicios desde el comienzo de la gestión a nivel nacional.

En el caso del gas natural, estiman un aumento de entre el 700% y el 900%, siendo el servicio con el ajuste más agresivo; por otro lado, observan un incremento de entre el 340% y el 460% en la energía eléctrica, dependiendo de la potencia contratada.