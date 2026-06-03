Consumo, tasas de interés e impuestos: las dudas de los empresarios por el programa económico de Milei

El consumo es una de las principales variables que preocupa al empresariado, pese a los datos que el Gobierno muestra y hace gala de la situación económica del país. Junto al nivel de tasas para el crédito y los impuestos, son las principales dudas que inquietan al sector privado.

"Veo cierta reactivación de la economía, aunque desigual entre sectores, pero no es en 'V', señaló Martín Cabrales , dueño de Café Cabrales, en el marco del 43° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) . El empresario cafetero participó del único panel compuesto por dueños de compañías de la economia real, junto a Cristiano Rattazzi, quien actualmente participa como accionista en diversos emprendimientos, incluyendo actividades aeronáuticas con el grupo Módena; y Luis Galli, presidente y CEO del Grupo Newsan.

"Hay muchos cambios en los hábitos de consumo, si bien hay una caída del poder adquisitivo , hay sectores más pudientes que se reactiva y se está consumiendo. Al nivelarse la macro viene la observación sobre la micro, hay que reactivar la economía la producción, el consumo y la cadena de producción en las pymes", agregó Cabrales.

Por su parte, Galli expresó: "Hay una Argentina dual en términos de actividad. Hay un crecimiento heterogéneo, hay sectores que han encajado muy bien en esta nueva Argentina y hay otros sectores que les cuesta más. Al consumo masivo le cuesta más recuperar por el ingreso disponible ".

"Aunque dentro consumo masivo, este el rubro del electro, que son bienes durables, y el crédito hizo que se haya activado mejor. También, a 15 días antes del mundial, las ventas de televisores están volando. Entonces, no es genérico. Hay sectores que andan bien, otros no tanto, todos tenemos que ir transformándonos, las empresa tenemos que cambiar nuestro modelos de negocio, portafolios, acornarnos a este nuevo proceso del país", añadió del CEO de Newsan.

En tanto, Rattazzi sostuvo: "Toda la parte de petrolera , minera, esta haciendo un boom importante. El teatro de golpe empezaron a comprar entradas, aumenta el consumo de los teatros, es desparejo, cosas que interesan y otras no, por el mundial sube la venta de televisores. Habrá un crecimiento exponencial si hacemos todo bien".

Tasas de interés e inversión

Por otro lado, los ejecutivos remarcaron que continúan invirtiendo, que para el empresario local "es permanente la inversión". "Los grupos argentinos siempre estamos invirtiendo, aceleramos procesos, nos metemos en nuevas verticales. La diversificación es la manera de atacar costo financiero. Los grupos argentinos siempre son los que mueven primero, afuera quieren ver que los argentinos inviertan, que den el ejemplo", dijo Galli.

"Es difícil de pronto el tema da las tasas, por ejemplo. Pero no dejaría de invertir, es necesario", aportó Cabrales. En esa línea, Rattazzi añadió: "Las tasas de interés fueron una locura, pero parece se esta encaminando, tienen que bajar más".

A su vez, los empresarios remarcaron varios hechos positivos que hizo el Gobierno, con una macro definida y "cambios necesarios que se hicieron" y estuvieron postergados.

El factor político

EL factor político también juega dentro del ecosistema del sector privado. "Un gran tema es la estabilidad en las reglas y la continuidad de las mismas. Hoy se habla del proceso político, nos parece importante que la discusión sea no se toquen las reglas, que haya seguridad jurídica", subrayó el presidente del Grupo Newsan.

Mientras que Rattazzi comentó: "Me sorprendió el ataque financiero que hubo sobre le Gobierno, lo quisieron voltear. Es un miedo los que desestabilizan. La situación del Congreso es como de molestar al oficialismo y no piensa en cómo hacer avanzar el país, esa la razón por la cual el riesgo país está alto en un país ya equilibrado".

"Hay que fijar una estrategia y no cambiarla, ser un país creíble para que las inversiones lleguen. Es malo que la economía este tan atada a la política", expresó Cabrales.

Impuestos

También, la necesidad de bajar impuestos volvió a colocarse sobre la mesa. "Todavía quedan reformas pendientes, como la tributaria, que debe ser a nivel nacional, provincial y municipal", destacó el dueño de Café Cabrales.

Mientras que Galli planteó otro inconveniente que va de la mano: el contrabando. "En el caso de los celulares, uno de cada tres viene del contrabando de las fronteras. El 30% de las Gillettes vienen desde Brasil, el 70% de los perfumes árabes es contrabando, y muchos después se comercializan en plataformas online. También pasa en indumentaria, calzado y cerveza. De un precio que cuesta 100, 104 lo vende el contrabandista y con los impuestos nosotros lo vendemos a 174", dijo.

Según la OCDE, en el ranking de comercio ilegal, Argentina se ubica 128 de 160 países.

"Hay impuestos que son altos pero no son distorsivos, como el IVA, ganancias, o el inmobiliario. Pero ingresos brutos, el impuesto al cheque, o a los créditos y débitos, como así también a las exportaciones, las retenciones, que en este último no existe en el mundo, sí son distorsivos. Sé que no es inmediato que se eliminen, porque lo más importante es el equilibrio fiscal", cerró el expresidente de Fiat Auto Argentina.