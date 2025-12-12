Fuerte rechazo del Poder Judicial a la reforma laboral del Gobierno: "Estado de alerta permanente"

Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados afirma que el proyecto de la Casa Rosada representa la derogación del fuero laboral nacional.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno porque considera que en su redacción se deroga el funcionamiento del fuero laboral nacional.

A través de un comunicado, los jueces expresaron su repudio “de manera categórica” a las modificaciones que promueve el Ejecutivo en el debate del Congreso durante las sesiones extraordinarias.

La crítica del Poder Judicial a la reforma laboral Para los jueces, el texto oficial propone “la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”, por lo que tildaron de “inadmisible” el armado de los artículos 90 y 91 del proyecto. El escrito de la entidad fue firmado por su presidente, el juez Andrés Basso.

El artículo 90 mencionado dice: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.

A su vez, el artículo 91 marca: “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.