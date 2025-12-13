Quiénes conformarán el nuevo Ministerio de Defensa tras la asunción de Carlos Presti

Tras la jura del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa , la cartera que hasta hoy condujo Luis Petri confirmó su nuevo Gabinete, con importante presencia militar. Habrá continuidades y cambios clave que marcan el nuevo perfil de gestión.

El equipo de Presti suma oficiales en actividad, retirados y técnicos que ya se desempeñaban en la gestión de su antecesor, para subrayar la continuidad de la gestión. Pero, al mismo tiempo, marca una nueva impronta al añadir perfiles militares de carrera en posiciones clave del organigrama, en contraste con la tradición de las gestiones kirchneristas.

Aunque tiene varias incorporaciones, Presti conservó funcionarios clave en su mesa chica. Uno de ellos es Guillermo Madero, de amplia trayectoria en gestión de emergencias, quien continuará como jefe de Gabinete de Asesores del ministro. Durante la administración Petri, fue un referente en la coordinación de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

El presidente Javier Milei le tomó juramento a Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa.

Asimismo, ratificó a Mario Katzenell en la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Su continuidad reafirma una agenda orientada a potenciar capacidades locales de producción y tecnología militar.

El cargo más relevante, la Secretaría de Estrategias y Asuntos Militares, quedará en manos del general de división Jorge Alberto Puebla. Con extensa trayectoria en planificación, Puebla será el principal articulador entre la cartera y los Estados Mayores de las tres fuerzas.

Por otra parte, el teniente coronel Daniel Enrique Martella fue nombrado secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Con su designación, Presti pretende reincorporar cuadros desplazados en la década pasada y fortalecer la estrategia de política exterior del Gobierno nacional.

En tanto, en la Agencia Logística de la Defensa, área central para la provisión de equipamiento, combustible, alimentos y transporte, asumirá el general de brigada Carlos Horacio Martín, exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia en Defensa.

Por último, el coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña asumirá la conducción del área de Administración, vital para la planificación presupuestaria de la cartera.

Reacomodamiento

La llegada de Presti se produce en medio de un reordenamiento en la cúpula militar. Ahora, la conducción del Estado Mayor Conjunto vuelve a la Armada Argentina con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como nuevo jefe y Sergio Jurczyszyn como subjefe, mientras que el brigadier general Xavier Isaac pasará a retiro.

En el Ejército, el flamante ministro eligió al general Oscar Santiago Zarich, quien se desempeñaba en la Dirección de Adiestramiento y Alistamiento; el vicealmirante Juan Carlos Romay asumirá la jefatura de Estado Mayor de la Armada tras el retiro de cuatro almirantes, y en la Fuerza Aérea fue seguirá el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

Presti dio inicio a su gestión marcando su sello: jurando de uniforme y ratificando una fuerte presencia militar en el Gabinete.