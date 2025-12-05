Llegan los primeros F-16: así será el primer vuelo previo a la presentación de este domingo

La llegada de los primeros F-16 a la Argentina ya tiene forma y horario definido. Y mientras el Ministerio de Defensa confirma cada detalle operativo, se suma un dato clave: la primera escuadrilla de seis aeronaves danesas aterrizará este viernes 5 en el Área Material Rio Cuarto . Previo al acto del domingo, harán un vuelo sobre Buenos Aires.

Las aeronaves partieron desde Dinamarca y realizaron escalas técnicas y de reabastecimiento en Zaragoza y Canarias, antes de cruzar el Atlántico hacia Natal, Brasil. Desde allí emprendieron el tramo final, escoltadas por un Hércules C-130, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos . El traslado está a cargo de tripulaciones mixtas danesas y argentinas, garantizando maniobras seguras durante toda la travesía.

El domingo será la jornada central. A primera hora de la mañana, los seis F-16 despegarán desde Río Cuarto rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para realizar una exhibición aérea inédita.

La formación ingresará al AMBA desde el noroeste cerca de las 8, volando a baja altitud sobre el Río de la Plata y pasando por puntos emblemáticos como la Casa Rosada, Avenida de Mayo, Plaza Miserere y la Avenida 9 de Julio.

El operativo incluirá virajes pronunciados sobre el microcentro, un sobrevuelo sobre Aeroparque y una maniobra de 360 grados centrada en el edificio del Ministerio de Defensa, antes de emprender el ascenso final para regresar a Córdoba.

Tras ese breve pero impactante recorrido, alrededor de las nueve se realizará en el Área Material Río Cuarto la ceremonia oficial de incorporación, que estará encabezada por el presidente Javier Milei, acompañado por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, Carlos Presti.

Será el primer acto formal de presentación de estos seis cazas, parte de un paquete de 24 F-16 A/B Block 15 MLU que la Argentina adquirió a Dinamarca con aval de los Estados Unidos.

El arribo de la escuadrilla marca además el inicio de una nueva etapa para la Fuerza Aérea.

Hoy, apenas un adelanto del viaje que ya está haciendo historia.

Nuestros F-16 vienen en camino y cada foto lo confirma. Esta es la Argentina grande que estamos construyendo, con capacidad supersónica para defender nuestro cielo.



Mañana aterrizan seis… pic.twitter.com/EYHUZ7jm1r — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 4, 2025

Preparativos del acto

En Río Cuarto ya se realizaron obras de reacondicionamiento de pistas, hangares y sistemas de frenado, anticipando el inicio del curso de transición al sistema de armas F-16, previsto para principios de 2026. Una vez concluida esa fase, la VI Brigada Aérea volverá a ocupar su histórico rol como base de aviación de caza supersónica, convirtiéndose en el asiento definitivo de los 24 cazas adquiridos.

Con el operativo en marcha y la confirmación de cada maniobra, el Gobierno apuesta a convertir el domingo en una postal política y militar: un vuelo rasante sobre Buenos Aires como anticipo del acto central en Río Cuarto, donde los F-16 comenzarán oficialmente su vida operativa en el país.