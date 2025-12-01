Una aerolínea inauguró su vuelo directo a Miami: los detalles

La compañía aérea LATAM dio inicio a su nuevo vuelo directo entre Buenos Aires y Miami, una ruta largamente esperada por viajeros de la región.

La compañía aérea LATAM dio inicio a su nuevo vuelo directo entre Buenos Aires y Miami, una ruta largamente esperada por viajeros de la región. El primer servicio despegó desde Ezeiza a bordo de un Boeing 787 Dreamliner, marcando un hito para la conectividad entre Argentina y Estados Unidos. La apertura de esta operación responde a una demanda sostenida de pasajeros que buscan alternativas más ágiles y modernas para volar al norte del continente.

Este nuevo tramo forma parte del itinerario diario Santiago–Buenos Aires–Miami, lo que permite ofrecer una mayor frecuencia y una experiencia más eficiente. Según informó la compañía, el objetivo es mejorar los tiempos de viaje y garantizar un servicio consistente a lo largo del año. La flota asignada, compuesta por aeronaves 787-8 y 787-9, ofrece capacidades que oscilan entre 271 y 300 asientos.

Para LATAM, el alto nivel de ocupación en este primer vuelo confirma la fuerte demanda por el destino estadounidense. Desde la empresa remarcan que Miami continúa siendo uno de los puntos más solicitados por los argentinos, tanto por motivos turísticos como comerciales. La propuesta de valor se potencia con productos renovados, como las suites Premium Business con puertas corredizas y la nueva cabina Economy Plus, diseñada para brindar mayor comodidad.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 16.14.54 (2) La inauguración se inserta en el acuerdo conjunto entre LATAM y Delta Air Lines, que integra las redes de ambas compañías. Gracias a esta alianza, los pasajeros que utilicen el nuevo servicio directo podrán acceder sin inconvenientes a más de 200 destinos en Estados Unidos y Canadá. La ampliación de conexiones promete mejorar la movilidad para quienes viajan por trabajo, estudios o vacaciones.

Los horarios del tramo diario acompañan la búsqueda de eficiencia: el vuelo LA542 parte cada mañana desde Buenos Aires rumbo a Miami, mientras que el LA543 realiza el regreso durante la noche. Esta dinámica facilita empalmes con otros aeropuertos del país norteamericano, optimizando el tiempo de estadía o los enlaces hacia nuevas rutas.