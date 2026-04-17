Los salarios volvieron a perder contra la inflación: subieron 2,4% en febrero
En febrero, los salarios solo subieron 2,4% y quedaron por debajo de la inflación del 2,9%, marcando una pérdida continua para los trabajadores.
El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo periodo, que fue del 2,9%.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.
Febrero: los salarios volvieron a perder contra la inflación
El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.
En el caso de los trabajadores registrados formales, los salarios se incrementaron en febreroun 1,8%, frente a un índice de precios al consumidor (IPC) que subió 2,9% en igual período.
En este informe también se indicó que en la medición interanual los salarios registrados aumentaron 27,5% y que en el acumulado del año suman un alza de 3,9%. En ambos casos, quedan retrasados frente a la inflación, que fue de 33,1% y 5,9%, respectivamente.