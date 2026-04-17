Los salarios volvieron a perder contra la inflación: subieron 2,4% en febrero

En febrero, los salarios solo subieron 2,4% y quedaron por debajo de la inflación del 2,9%, marcando una pérdida continua para los trabajadores.

El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo periodo, que fue del 2,9%.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.

Febrero: los salarios volvieron a perder contra la inflación El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.

En el caso de los trabajadores registrados formales, los salarios se incrementaron en febreroun 1,8%, frente a un índice de precios al consumidor (IPC) que subió 2,9% en igual período.