Casas entre viñedos frente al mar: un nuevo concepto residencial en Chapadmalal

Al estilo de los desarrollos residenciales vinculados a bodegas y viñedos que caracterizan a distintas regiones vitivinícolas de Mendoza, el desarrollo inmobiliario Pueblochapa presentó en Chapadmalal una propuesta que busca trasladar esa experiencia a la costa atlántica .

El proyecto ofrece viviendas rodeadas de viñedos propios y acceso a vino elaborado a partir de las uvas cultivadas en cada parcela, en una iniciativa que combina vida junto al mar, naturaleza y actividad vitivinícola.

La desarrolladora Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios anunció el lanzamiento de las nuevas Vilas de pueblochapa, un conjunto de 32 unidades residenciales que formarán parte del desarrollo urbanístico ubicado en Chapadmalal, a pocos kilómetros de Mar del Plata. La propuesta se emplazará sobre una superficie de 3,7 hectáreas dentro del masterplan general del emprendimiento y estará orientada a quienes buscan una experiencia residencial integrada al entorno natural.

Las viviendas fueron diseñadas por Pacífica Arquitectura y se desarrollarán bajo la modalidad llave en mano. Cada unidad contará con aproximadamente 500 metros cuadrados de vides distribuidas en su perímetro, generando una relación directa entre la residencia y el viñedo. Según informó la empresa, los propietarios recibirán anualmente, una vez iniciada la producción, el vino elaborado por Universo Paralelo Wines a partir de las uvas cultivadas en los terrenos asociados a cada vivienda.

El proyecto surge de una alianza entre pueblochapa y Universo Paralelo Wines, que permitió la creación de un esquema inmobiliario que integra la actividad vitivinícola a la vida cotidiana de los residentes. De esta manera, el emprendimiento busca posicionarse dentro de la denominada ruta de los vinos de mar, un segmento en crecimiento en la región de Chapadmalal.

Como parte de esa estrategia, durante octubre de 2025 se implantaron 9.000 plantas entre las variedades Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon Blanc, además de 240 álamos italianos destinados a proteger los cultivos de los vientos costeros. Para el segundo semestre de 2026 está prevista una nueva etapa de expansión que sumará dos hectáreas adicionales con las variedades Albariño y Nebbiolo.

El plan vitivinícola contempla alcanzar un total de cinco hectáreas cultivadas con Chardonnay, Nebbiolo, Sauvignon Blanc, Albariño y Pinot Noir. De acuerdo con los estudios geológicos realizados para el proyecto, estas cepas presentan condiciones favorables para desarrollarse en el terroir oceánico característico de Chapadmalal.

“Las Vilas representan una parte central de pueblochapa y de la experiencia que imaginamos para este proyecto desde el inicio, una forma de vivir más conectada con la naturaleza, el disfrute y el tiempo compartido. Queríamos llevar la experiencia del vino un paso más allá, integrándola a la vida cotidiana y al paisaje”, afirmó Martín Espatolero, cofundador de Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

Pueblochapa de espatolero y lorenzo

Las unidades estarán disponibles en configuraciones de uno y dos dormitorios, con expansión semicubierta, piscina y terraza con vistas a los viñedos. La construcción estará a cargo de COARSA y los plazos de entrega previstos son de 24 o 36 meses. Los valores de comercialización parten de los 240.000 dólares, con alternativas de financiación que incluyen un anticipo de 85.000 dólares y el saldo en cuotas mensuales fijas.

Por su parte, Ezequiel Lorenzo, también cofundador de la firma desarrolladora, señaló que los viñedos serán gestionados por especialistas para que los residentes puedan participar de la experiencia vitivinícola sin intervenir en las tareas productivas. “Argentina está consolidando una identidad propia vinculada a la ruta de los vinos de mar, con epicentro en Chapadmalal. Este proyecto busca ser parte de esa identidad, aportando una propuesta residencial de calidad que dialoga con el paisaje, el mar y los viñedos”, sostuvo.

La primera cosecha está prevista para 2030, momento en que pueblochapa aspira a consolidarse como uno de los puntos de referencia de la nueva ruta de los vinos de mar, un corredor que combina producción vitivinícola, turismo, cultura y desarrollos residenciales sobre la costa bonaerense.

Un desarrollo inmobiliario de 110 hectáreas

Pueblochapa es un emprendimiento urbanístico de 110 hectáreas que integra un pueblo abierto a la comunidad, un barrio privado y una zona de viñedos. Ubicado a unos 1.300 metros del mar, el proyecto contempla chacras, quintas y lotes residenciales distribuidos en un entorno donde cerca del 44% de la superficie estará destinada a espacios verdes y áreas comunes.

La iniciativa prevé el desarrollo de aproximadamente 640 unidades en su primera etapa, junto con infraestructura deportiva, espacios de recreación, quinchos y sectores de encuentro social. El diseño paisajístico y el programa de forestación se encuentran a cargo del Estudio Thays, que inició en 2025 un proceso destinado a recuperar y potenciar la vegetación característica de la zona.

Con más de 18 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, Espatolero Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios acumula más de 600 unidades entregadas y diversos proyectos residenciales y comerciales en Mar del Plata y la región. La empresa proyecta incorporar unas 1.000 nuevas unidades al mercado hacia fines de 2027 a través de los distintos desarrollos actualmente en ejecución.