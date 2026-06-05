El grupo Newsan compró una pesquera para fortalecer exportaciones

El Grupo Newsan anunció la compra de Glaciar Pesquera S.A ., una empresa especializada en la pesca , procesamiento y comercialización de vieira patagónica congelada a bordo. La operación se enmarca en la estrategia de expansión de la unidad Food de la compañía y busca fortalecer las exportaciones de pesca en la Argentina.

Así, suma a su cartera de productos la vieira patagónica, un recurso considerado de alto valor en los mercados internacionales, y amplía su capacidad logística mediante la incorporación de un centro de operaciones en Francia, destinado a fortalecer la distribución en el exterior.

La empresa señaló que la adquisición permitirá profundizar la integración de su negocio pesquero, ampliar la escala operativa y diversificar su oferta exportadora en segmentos premium. También destacó que la incorporación de Glaciar Pesquera contribuye a consolidar su presencia en mercados de Europa, Asia y Estados Unidos.

Actualmente, la división Food de Newsan exporta productos pesqueros a más de 70 países. Su oferta incluye langostino patagónico, merluza hubbsi, calamar, merluza negra y otras especies. La compañía participa de toda la cadena de valor del sector, desde la captura hasta la exportación, mediante una estructura que combina flota propia y asociada, plantas de procesamiento y presencia en los principales puertos del país.

Según explicó Diego Glikman, director de la Unidad Food de Newsan, la operación representa una ampliación de la capacidad de integración y proyección internacional de la compañía. “Incorporamos una empresa que es referente global en sustentabilidad y calidad, con un equipo de primer nivel y un producto altamente valorado en los principales mercados del mundo”, afirmó.

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Desde la compañía sostuvieron que la integración también generará beneficios para Glaciar Pesquera, que pasará a formar parte de la plataforma comercial del principal exportador pesquero argentino. De esta manera, podrá acceder a una estructura de comercialización global, optimizar su cadena de suministro y ampliar su alcance en los mercados internacionales.

Vieira patagónica

Glaciar Pesquera fue fundada en 1995 como una sociedad entre la canadiense Clearwater Seafoods y el empresario Eduardo S. González Lemmi. Con sede en Mar del Plata, la compañía se dedica exclusivamente a la explotación de vieira patagónica y emplea a 170 trabajadores de forma permanente.

La empresa opera los buques factoría Atlantic Surf III y Capesante para la captura y procesamiento del recurso, además de contar con una planta terrestre y una cámara frigorífica en Ushuaia.

Uno de los principales atributos de la firma es su trayectoria en materia de sustentabilidad. En 2006, la pesquería de vieira patagónica obtuvo la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), convirtiéndose en la primera pesquería de vieiras del mundo en recibir ese reconocimiento internacional.

La adquisición se suma al proceso de diversificación que Newsan viene desarrollando en los últimos años. Además de su histórica presencia en electrónica de consumo y electrodomésticos, el grupo expandió sus actividades hacia la exportación de alimentos, el consumo masivo, la belleza y el sector energético.