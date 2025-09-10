Newsan incursiona en el mercado de la publicidad de la mano de una agencia histórica

El grupo Newsan , que en los rubros electrónica y alimentos, y que hace poco se quedó con la marca de cosméticos Cdimex, anunció el relanzamiento de Agens , una histórica agencia de publicidad argentina de la empresa Siam Di Tella , creada en los años ’60.

Como propietarios de la marca Siam, la empresa puso al frente a un equipo multidisciplinario con gran trayectoria en áreas de marketing, comunicación, creatividad, arte y moda para poner en marcha el nuevo emprendimiento.

Se trata de una iniciativa estratégica de la familia Cherñajovsky con la idea de rescatar un legado pionero y proyectarlo hacia el futuro para impulsar a las más de 40 marcas del grupo.

"El objetivo es consolidar a Agens como un hub creativo de comunicación publicitaria con un modelo independiente, innovador y colaborativo, preparado para acompañar a las marcas en un entorno de negocios cada vez más competitivo", señalaron desde la empresa.

La agencia está liderada por María Cherñajovsky (María Cher) , como directora ejecutiva y por Marcelo Romeo , como CEO y partner. Silvina Seiguer será directora de Negocios & Innovación y partner. El área creativa está a cargo de Nicolás Zarlenga y Federico Plaza Montero , como Chief Creative Officers (CCO) y partners. Por su parte, Florencia Cherñajovsky , liderará los proyectos vinculados al arte y la cultura.

siam

La histórica agencia de la marca Siam que vio nacer a Mafalda

Agens fue una agencia de publicidad de la empresa SIAM Di Tella, encargada de la creación de campañas para la compañía. En 1962 encargó a Quino una historieta donde los nombres de los personajes comenzaran con la letra "M" para promocionar una marca de electrodomésticos, Mansfield. La protagonista pensada por el historietista fue Mafalda.

Entre sus primeros proyectos y campañas, Agens ya trabaja para Siam (para hacer honor a la histórica Agens), Philco, Atma y Head & Shoulders, además de otras marcas del mercado que se anunciarán próximamente.

Para Maria Cher, “la atención es el recurso más escaso, por eso el verdadero valor está en la comunicación que logra conectar y emocionar. AGENS nace con un espíritu único, que combina el legado de una usina pionera en publicidad con la innovación y tecnologías del presente. Este proyecto implica una apuesta estratégica de mi familia y del grupo Newsan con la idea de potenciar los negocios con ideas que tengan una mirada integral y un sello propio, capaces de interpelar lo creativo, lo social y lo cultural, tanto para las marcas de Newsan como las del mercado”.

En tanto, Luis Galli, CEO y presidente de Newsan, señaló que “promover el regreso de Agens refleja el ADN de nuestra compañía, caracterizado por la flexibilidad y el espíritu emprendedor. En Newsan, el valor estratégico del marketing ha sido clave en el desarrollo de las marcas y AGENS llega para profundizar ese trabajo. Este es un paso más en la integración del grupo que siempre sorprende y piensa en grande, interpretando los cambios en el mundo de las comunicaciones”.

Por su parte, Marcelo Romeo, sostuvo que “no hacer solo publicidad es nuestra mejor publicidad. Creemos en el poder de las ideas para transformar los negocios y queremos que las marcas se conviertan en experiencias y productos con alma”.