La farmacéutica Adium invierte US$60 millones en la ampliación de su fábrica de San Juan

La farmacéutica Adium puso en marcha la ampliación de la fábrica que tiene en la ciudad de San Juan . Con una inversión de US$ 60 millones, la empresa desarrolladora y productora de medicamentos , planea aumentar un 60% su capacidad de producción en su hub productivo estratégico que pasará de 17.000 m2 a 20.000 m2.

La empresa familiar, fundada hace cerca de 50 años por el argentino Julio Rodríguez, busca con esta operación fortalecer su estrategia de expansión que trazó con un plan que incluye inversiones por US$ 165 millones en Paraguay, Brasil, México y Argentina hasta 2026.

Conocida hasta hace poco como Raffo , adaptó su nombre para crear una sola identidad en toda la región, donde se los conocía por otros nombres, como Tecnofarma.

La planta actualmente es la más grande de la Argentina y funciona en la provincia cuyana desde 1999. Con la nueva inversión se consolidará como la mayor planta productiva fabril del rubro en el país y una de las más grandes en la industria argentina. Allí trabajan cerca de 700 personas, de las 2000 que emplea a nivel nacional, lo que la convierten en la segunda mayor empleadora de la provincia. A partir de la puesta en funcionamiento del nuevo proyecto en 2026 incorporarán cerca de 200 nuevos colaboradores.

Actualmente, allí se producen 50 millones de unidades de productos farmacéuticos al año, entre cápsulas, comprimidos y sobres, del que se exporta el 70%. Adium es la única empresa productora de medicamentos de la provincia, por lo que ella sólo explica que el rubro sea el segundo producto exportado de San Juan, detrás de la minería. La empresa exportó en 2024 un total de US$ 100 millones desde la Argentina.

Con la nueva planta, planean llegar a 80 millones de unidades para 2032 y cubrir la demanda de Agentina y de exportaciones.

“Nuestras inversiones van de la mano de nuestro propósito de acercar tratamientos innovadores que mejoren la calidad de vida, y reafirman nuestra confianza en el potencial de Planta San Juan como hub productivo para toda la región”, señaló Patricia Beiro, VP Operaciones de Adium Pharma (Latam).

“Adium ha completado este año el proceso de la unificación de la marca en todos los países donde opera. Esta evolución y los esfuerzos para una inversión sostenida que ya está en marcha son el reflejo de su compromiso con Latinoamérica donde está el talento y el potencial para liderar el futuro de la salud en la región”, remarcó.

La empresa, además, cuenta con un centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en la localidad de Villa Martelli en Buenos Aires, donde desarrollan, analizan y validan métodos para el diseño de productos innovadores.

En su Planta Piloto, diseñada bajo los mismos requerimientos de un área de manufactura, diseñan, fabrican y estudian formulaciones en pequeñas cantidades para luego ser transferidas a nuestra planta de producción San Juan para su elaboración masiva.

Ampliación de la planta de Adium en San Juan

Top 10 entre las farmacéuticas de la región

Con presencia en 18 países y más de 7.300 colaboradores, Adium se consolida como uno de los grupos farmacéuticos líderes de Latinoamérica, con productos de alta calidad para los pacientes en las áreas de oncología, hematología, urología, terapias especiales, dolor osteoarticular, ginecología y cardiología.

Se ubica en la posición quinta en el mercado latinoamericano de retail y en el puesto noveno en el mercado institucional. Además es la única empresa de origen latinoamericano en el top 10 del ranking de empresas farmacéuticas más admiradas de IQVIA.

Con seis plantas elaboradoras ubicadas en Brasil, Paraguay, México y Argentina, más un centro de distribución regional en Uruguay, la empresa apunta a convertirse en la líder regional del rubro.

Durante 2024, Adium ha experimentado un crecimiento sostenido que se reflejó no solo en la expansión de sus operaciones y la modernización de infraestructuras, sino también en la creación de más empleos, y en el fortalecimiento del compromiso con el medio ambiente y la sociedad.

“Integramos de forma sólida los principios ESG en nuestras operaciones para mejorar la eficiencia energética, la gestión responsable del agua y residuos, la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones, optimizando nuestra cadena logística. Al mismo tiempo, reforzamos nuestro impacto social, garantizando acceso temprano a tratamiento a nuestros pacientes como también bienestar y desarrollo para los colaboradores”, remarcó Federico Langguth, gerente de Ingeniería Industrial de Adium Latam.

La empresa cuenta también con partners de todo el mundo, entre los que se cuentan a Pfizer, Elli Lilly y Bristol, entre muchos otros.