Para el Indec los salarios se recuperaron 2,2% en mayo, ganándole por unas décimas a la inflación
El dato se explica por la fuerte suba de los salarios en la economía informal, que según datos oficiales duplicó a los salarios registrados el último año.
El índice de salarios en el conjunto de la economía registró en mayo un avance del 2,2%, tres décimas por encima del índice de precios al consumidor (IPC) ese mes, de acuerdo a la información difundida esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En el acumulando del año la suba trepó a 15,2%, mientras que en los últimos doce meses los salarios avanzaron 35,9% según la medición oficial.
Consumo en caída
En una economía que no termina de recuperarse porque los sectores vinculados al mercado interno están golpeados por caída de ventas, llama la atención que según las estadísticas oficiales los salarios en el sector no registrado vengan subiendo a un ritmo que duplica al de los salarios formales, públicos y privados.
Tal vez la pista hay que buscarla en la propia nota metodológica de relevamiento de los datos. "En virtud del procedimiento de cálculo para la estimación del componente sector privado no registrado del índice de salarios (ver en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cvs_metodologia.pdf), el índice mensual construido a partir de la EPH tiene un rezago de cinco meses, que surge de los promedios trimestrales móviles de las medias geométricas de los ingresos horarios de los asalariados no registrados", dice el Indec.
En concreto, los salarios registrados privados subieron 2% en el quinto mes del año, mientras que en el sector público lo hicieron en el orden del 1,5%. En contraste, los salarios no registrados treparon 3,5%.
Blanco versus negro
El dato que más llama la atención es anualizado. En los últimos doce meses los salarios pagados en la economía informal registraron en la medición de Indec un impresionante avance de 66,3%, que contraste con el 29,3% de los salarios y 27,4% en el sector público.
Sólo basta recordar que en el mismo período, de junio de 2025 a mayo de 2026, la inflación subió 33,5%, es decir que tanto los salarios privados como estatales en la economía formal perdieron entre 4 y 6 puntos porcentuales. Sólo el salto de los salarios en negro, por cierto, por cierto muy difícil de comprender en la coyuntura actual, alimenta la narrativa oficial de que los salarios le viene recuperan terreno a la inflación.