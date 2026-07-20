Para el Indec los salarios se recuperaron 2,2% en mayo, ganándole por unas décimas a la inflación

El dato se explica por la fuerte suba de los salarios en la economía informal, que según datos oficiales duplicó a los salarios registrados el último año.

El índice de salarios en el conjunto de la economía registró en mayo un avance del 2,2%, tres décimas por encima del índice de precios al consumidor (IPC) ese mes, de acuerdo a la información difundida esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el acumulando del año la suba trepó a 15,2%, mientras que en los últimos doce meses los salarios avanzaron 35,9% según la medición oficial.

Consumo en caída En una economía que no termina de recuperarse porque los sectores vinculados al mercado interno están golpeados por caída de ventas, llama la atención que según las estadísticas oficiales los salarios en el sector no registrado vengan subiendo a un ritmo que duplica al de los salarios formales, públicos y privados.

Tal vez la pista hay que buscarla en la propia nota metodológica de relevamiento de los datos. "En virtud del procedimiento de cálculo para la estimación del componente sector privado no registrado del índice de salarios (ver en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cvs_metodologia.pdf), el índice mensual construido a partir de la EPH tiene un rezago de cinco meses, que surge de los promedios trimestrales móviles de las medias geométricas de los ingresos horarios de los asalariados no registrados", dice el Indec.

En concreto, los salarios registrados privados subieron 2% en el quinto mes del año, mientras que en el sector público lo hicieron en el orden del 1,5%. En contraste, los salarios no registrados treparon 3,5%.