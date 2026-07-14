Indec: una familia necesitó más de $1,53 millones en junio para no caer en la pobreza

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en junio ingresos superiores a $1.531.472,91 para no quedar por debajo de la línea de pobreza , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ). El dato surge de la actualización mensual de la Canasta Básica Total (CBT), que registró un incremento del 2,2% respecto de mayo.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que fija el umbral de la indigencia, alcanzó los $689.852,67, tras una suba mensual del 1,3%. De esta manera, un hogar cuyos ingresos no alcancen esa cifra es considerado técnicamente indigente.

La referencia utilizada por el organismo corresponde a un hogar integrado por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años. Para ese grupo familiar, los ingresos mensuales deben superar el millón y medio de pesos para cubrir tanto los alimentos como el resto de los bienes y servicios esenciales.

El informe muestra que la Canasta Básica Total avanzó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante junio. Mientras la inflación del mes fue del 1,9%, la CBT trepó 2,2%, reflejando un mayor encarecimiento del costo necesario para no ser pobre.

En el caso de la Canasta Básica Alimentaria, el aumento fue del 1,3%, por debajo de la inflación mensual, aunque en el balance del primer semestre también mostró un crecimiento superior al índice general de precios.

Desde diciembre de 2025, tanto la CBT como la CBA acumulan un incremento del 17%, mientras que la inflación en igual período fue del 16,8%.

La diferencia también se observa en la comparación interanual. En los últimos doce meses, la Canasta Básica Total aumentó 35,7%, mientras que la Alimentaria lo hizo 36,3%, ambas por encima del IPC interanual, que se ubicó en 33,5%.

Cómo varían los montos según el hogar

El Indec también difundió los valores correspondientes a otros tipos de familias, ya que el costo de las canastas cambia de acuerdo con la cantidad y edad de sus integrantes.

Para un hogar de tres personas —integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— la Canasta Básica Total fue de $1.219.230,86, mientras que la Alimentaria alcanzó los $549.203,09.

En tanto, una familia de cinco integrantes, conformada por dos adultos de 30 años y tres hijos pequeños, necesitó $1.610.772,48 para no ser considerada pobre y $725.573,19 para cubrir únicamente la alimentación básica.

Los valores difundidos por el organismo corresponden al Gran Buenos Aires y se calculan a partir de los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado, constituyendo la referencia oficial para medir los niveles de pobreza e indigencia en el país.