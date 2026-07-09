Canasta básica: una familia necesitó $2,5 millones en junio para ser de clase media en CABA

Los ingresos mínimos para pertenecer a la clase media en la Ciudad de Buenos Aires ( CABA ) volvieron a aumentar durante junio. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires ( IDECBA ), una familia tipo integrada por dos adultos y dos hijos necesitó percibir al menos $2.493.587 mensuales para cubrir la canasta básica del segmento medio , mientras que requirió ingresos superiores a $1.577.314 para no caer bajo la línea de pobreza.

El informe oficial muestra que las canastas utilizadas para medir la pobreza , la indigencia y los distintos estratos socioeconómicos registraron en junio incrementos cercanos al 1,7%, una variación inferior a la inflación porteña del mes, que alcanzó el 1,8%.

Para una familia tipo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, se ubicó en $858.407, mientras que la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para medir la pobreza, ascendió a $1.577.314. Ambas registraron una suba mensual de 1,77%.

En términos interanuales, el umbral de pobreza pasó de $1.193.291 en junio de 2025 a $1.577.314 en igual mes de este año, mientras que la línea de indigencia avanzó desde $639.029 hasta $858.407.

En tanto, una familia tipo se ubica en situación de indigencia cuando sus ingresos mensuales no superan los $858.406. Entre $858.406,88 y $1.577.313,83 se considera pobre no indigente, ya que puede cubrir la canasta alimentaria pero no la canasta básica total.

Los hogares cuyos ingresos se encuentran entre $1.577.313,84 y $1.994.869,73 son clasificados como "no pobres vulnerables", mientras que aquellos que perciben entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 integran el denominado "sector medio frágil".

Recién a partir de ingresos de $2.493.587,18 mensuales un hogar pasa a formar parte del sector medio o clase media, categoría que se extiende hasta los $7.979.478,95. Por encima de ese nivel, el IDECBA considera que el hogar pertenece al sector acomodado.

En junio, la Canasta Alimentaria para una familia tipo alcanzó los $941.770, mientras que la Canasta Total ascendió a $1.994.870. Ambos indicadores mostraron incrementos mensuales de alrededor de 1,8% y aumentos superiores al 30% respecto de junio de 2025.