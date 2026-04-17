El FMI prevé una desaceleración de la inflación en Argentina en los próximos meses

La relajación de las sanciones abre las puertas a que Venezuela vuelva a obtener créditos de los organismos internacionales como el FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que la inflación en Argentina podría comenzar a desacelerarse en los próximos meses, en función de la evolución reciente de los indicadores y de las políticas implementadas. La evaluación fue planteada durante las reuniones de primavera del organismo en Washington, donde se analizó el desempeño del programa económico vigente.

El vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, señaló que “Estamos proyectando que se producirá un proceso de desinflación en los próximos meses. Los indicadores de alta frecuencia de abril sugieren que así es”. Además, destacó la implementación de “un ancla fiscal muy fuerte cuya credibilidad se ha mejorado” y remarcó que existen “mejoras en el marco de política monetaria que ayudarán a apuntalar un proceso de re-monetización de la economía”.

FMI proyecta desaceleración de la inflación en Argentina En relación con los factores que explicaron el último dato mensual de 3,4% de inflación en marzo, el funcionario vinculó la dinámica de precios a elementos puntuales, entre ellos los ajustes estacionales y los precios regulados, en el marco de una estrategia oficial orientada a “abordar algunos de los desajustes de precios relativos que existen en la economía”.

Cubeddu también hizo foco en las expectativas inflacionarias como un componente central del proceso. En ese sentido, indicó que “Las expectativas de inflación a doce meses vistas siguen estando relativamente bien ancladas y se sitúan en torno al 25%”, en línea con las proyecciones del organismo para el año en curso.