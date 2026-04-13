La oferta laboral más rara: una aerolínea paga miles de dólares y un viaje por sacar malas fotos

La aerolínea Icelandair lanzó una campaña llamativa para encontrar al “peor fotógrafo del mundo”. La idea busca demostrar que Islandia es un país tan espectacular que cualquiera puede sacar buenas fotos, incluso sin experiencia en fotografía. La oferta laboral ofrece un viaje de diez días a Islandia con todos los gastos pagos.

Incluye vuelos de ida y vuelta, alojamiento, transporte y dinero para gastos durante la estadía. A cambio, la persona seleccionada deberá tomar fotos y generar contenido durante el viaje.

Además del viaje, la aerolínea ofrece una compensación económica de 50.000 dólares. Las imágenes producidas formarán parte de una campaña publicitaria de la compañía. La iniciativa se presenta como una oportunidad única para quienes se consideran malos fotógrafos.

La campaña está dirigida a personas sin experiencia profesional en fotografía. Tampoco deben tener un interés especial en mejorar sus habilidades en este campo. Sí es importante que se sientan cómodos apareciendo en videos y participando en actividades al aire libre como el senderismo.

La oferta laboral ofrece un viaje de diez días a Islandia con todos los gastos pagos.

Entre los requisitos también se pide tener más de 21 años, contar con pasaporte vigente y poder viajar a Islandia, Reino Unido y Estados Unidos. La inscripción se realiza online mediante un formulario con preguntas sobre habilidades fotográficas y un video opcional de presentación.

La convocatoria forma parte de una idea central de Icelandair: mostrar que los paisajes islandeses son tan impresionantes que casi cualquier foto resulta buena. La campaña, llamada “Really bad photographer”, busca reforzar la imagen del país como destino turístico único.

¿Cómo aplicar a esta oferta laboral?

La postulación se realiza por completo a través del sitio reallybadphotographer.com. Allí se completa un formulario con seis preguntas relacionadas con tus habilidades fotográficas o la falta de ellas.

De forma opcional, se puede enviar un video de hasta 60 segundos explicando por qué eres el candidato ideal. No es obligatorio, pero puede aumentar las chances de ser seleccionado. No se busca calidad técnica en el video; de hecho, mientras peor sea, mejor encaja con la propuesta.

El período de inscripción cierra el 30 de abril de 2026.