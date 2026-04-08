Una mezcla simple y barata que ayuda a combatir insectos en casa

Mezclar vinagre blanco con café usado es uno de los trucos caseros que se volvieron populares por su practicidad. Esta mezcla se utiliza para ahuyentar insectos como hormigas, moscas o cucarachas. También ayuda a reducir olores que suelen atraerlos y puede aplicarse en distintos espacios de la casa, especialmente en lugares húmedos o donde se acumula basura.

Ambos ingredientes son comunes en cualquier cocina y, combinados, pueden servir como una alternativa simple para mantener alejadas ciertas plagas del hogar sin recurrir a productos químicos más fuertes.

El efecto de la mezcla se explica por las características de cada ingrediente. El vinagre blanco contiene ácido acético y tiene un olor intenso que resulta desagradable para muchos insectos, por lo que actúa como repelente natural.

Por su parte, el café usado potencia esa acción. Su aroma fuerte interfiere en las señales químicas que dejan algunos insectos, como las hormigas, para orientarse. Al perder ese rastro, les cuesta desplazarse y regresar a los mismos lugares.

Juntos, estos elementos forman una especie de barrera que ayuda a mantener alejadas las plagas. Además, la mezcla puede servir para limpiar superficies y desinfectar de forma básica, lo que suma un beneficio extra en espacios como la cocina o el baño.

La mezcla de vinagre blanco y café sirve para ahuyentar insectos y reducir olores

Para usarla, se puede combinar café usado (húmedo o seco) con un poco de vinagre y colocar la preparación en recipientes pequeños o directamente en rincones estratégicos. También se puede aplicar con un trapo para limpiar superficies. Es importante renovarla cada pocos días para mantener su efecto.

De todos modos, conviene tener en cuenta algunas precauciones. No es una solución definitiva frente a infestaciones grandes y debe complementarse con una buena limpieza del hogar. Además, el vinagre puede dañar ciertos materiales si se usa en exceso, por lo que es mejor probar antes en superficies delicadas.