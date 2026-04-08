Netflix estrena un sangriento anime que enseña a pelear con acosadores

El 28 de mayo Netflix estrenará una serie que dejará a la audiencia con los pelos de punta con la historia que narra.

Para el próximo 28 de mayo Netflix confirmó Viral Hit, una de las adaptaciones de anime más esperadas por los fanáticos de la acción, el drama escolar y la crítica social en la era de los influencers.

Netflix: de qué se trata La serie está basada en la exitosa obra de Taejun Pak y promete explorar la cara más cruda de las redes sociales a través de los puños. La historia sigue a Hobin Yu, un estudiante de secundaria delgado y acosado que apenas puede pagar las facturas médicas de su madre.

La vida del estudiante dará un giro cuando por accidente se vuelve viral luego de una pelea torpe, pero auténtica contra uno de sus acosadores. Cuando descubre que el video genera ingresos inesperados a través de la plataforma de streaming “NewTube” decide tomar un camino peligroso: aprender a pelear para enfrentar a sus oponentes frente a una cámara.

La serie profundiza en la obsesión moderna por los “likes” y hasta dónde se está dispuesto a llegar para salir de la pobreza. A diferencia de otros animes de lucha, esta serie se destaca por explicar técnicas de combate reales aplicadas por un protagonista que es astuto.

Además, la serie fue producida por el estudio Okuruto Noboru. La audiencia quedará atrapada porque la animación mantiene la esencia visual del dibujo original que cautivó a millones de lectores en la plataforma Webtoon.