La miniserie escondida en Netflix que es corta, original y tiene a Paul Rudd en su mejor versión

¿Qué pasaría si alguien te ofreciera convertirte en una mejor versión de vos mismo… y aceptas sin pensar demasiado? No más cansancio, no más frustración, no más días grises. Suena tentador. El problema es cuando esa “mejor versión” no viene a ayudarte, sino a ocupar tu lugar.

Netflix tiene una miniserie estrenada en 2019 que parte de esa misma premisa. Se trata de Cómo vivir contigo mismo, creada por Timothy Greenberg y protagonizada por Paul Rudd . Con episodios cortos que se pueden ver en tan solo algunas horas y una narrativa original y atractiva, esta serie es ideal para maratonear.

La historia sigue a Miles Elliot ( Paul Rudd ), un hombre común atrapado en una vida que ya no lo entusiasma. Está frustrado con su trabajo, desconectado de su pareja y completamente estancado. En ese contexto, decide someterse a un misterioso tratamiento que promete convertirlo en una mejor versión de sí mismo. El problema es que el resultado no es exactamente lo que esperaba, ya que en lugar de mejorar, termina siendo reemplazado por una versión “perfecta” de sí mismo.

A partir de ahí, la serie juega con esa idea de qué pasaría si existiera una versión tuya que hiciera todo mejor. A medida que la trama avanza, va explorando la convivencia entre esas dos versiones, con situaciones que rozan el absurdo, lo incómodo y lo emocionalmente potente.

A lo largo de sus 10 episodios de unos 25-30 minutos cada uno, Cómo vivir contigo mismo se mete de lleno en el estilo de vida que se impone en la actualidad. La exigencia autoimpuesta y la que viene del afuera, la búsqueda constante de ser "mejor" y la frustración que implica ese objetivo inalcanzable.

Mirá el tráiler de la miniserie de Netflix

Cómo Vivir Contigo Mismo (Trailer Español)

Paul Rudd, que ha construido una carrera sólida del lado de la comedia, vuelve a ponerse en la piel de un "hombre común", pero esta vez adentrándose en un terreno un tanto más dramático. Por si fuera poco, el actor interpreta dos versiones del mismo personaje, con sutiles variaciones que hacen que cada Miles tenga identidad propia. Lo acompañan Aisling Bea como su esposa, y Desmin Borges, que suma en los momentos más incómodos y absurdos.

Las críticas de Cómo vivir contigo mismo fueron mayormente positivas, destacando la actuación de Rudd y la originalidad de la trama como puntos centrales. Principalmente es una serie que funciona porque parte de una pregunta incómoda y la lleva hasta las últimas consecuencias, sin perder el humor en el camino.

Si estás buscando algo corto, distinto y con una idea que te haga pensar, esta es una opción que vale la pena y está disponible en Netflix.