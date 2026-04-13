Plantas que ayudan a calmar la ansiedad y el estrés
Las plantas pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar. Conocé cuáles elegir para crear espacios más tranquilos en casa u oficina.
Rodearse de plantas en casa o en la oficina no es solo una cuestión estética. Distintos estudios han mostrado que el contacto con la naturaleza, incluso en interiores, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar. Tener plantas cerca aporta una sensación de calma, favorece la concentración y puede hacer que los espacios se perciban más agradables.
Una de las razones es el efecto psicológico que generan. Cuidar una planta implica una rutina simple y repetitiva que puede resultar relajante. Además, el color verde está asociado con la naturaleza y la tranquilidad. Investigaciones en el campo de la psicología ambiental indican que observar plantas puede disminuir la tensión y mejorar el estado de ánimo en entornos laborales.
Entre las especies recomendadas está la sansevieria, también conocida como “lengua de suegra”. Es resistente, necesita poco riego y se adapta bien a interiores. Otra opción es el potus, muy popular por su facilidad de cuidado. Sus hojas verdes ayudan a dar sensación de frescura y vida en cualquier ambiente.
La lavanda también es una planta interesante. Su aroma ha sido estudiado por sus efectos relajantes y puede ayudar a generar un clima más tranquilo, sobre todo en espacios de descanso. Por su parte, el ficus y la palma areca son elegidos en oficinas porque aportan volumen verde y requieren cuidados moderados.
¿Cuántas plantas son necesarias para que ayuden a calmar la ansiedad?
Más allá de la especie, la ubicación es importante. Colocar plantas en escritorios, cerca de ventanas o en rincones donde se pase mucho tiempo puede potenciar sus beneficios. No es necesario llenar todo el espacio: con unas pocas plantas bien ubicadas alcanza para notar cambios en el ambiente.
Si bien las plantas no reemplazan otras estrategias para manejar el estrés, sí pueden ser un complemento útil. Incorporarlas en la rutina diaria es una forma simple de acercarse a la naturaleza sin salir de casa o del trabajo. Con cuidados básicos, pueden convertirse en aliadas para lograr espacios más tranquilos y agradables.