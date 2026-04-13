Plantas que ayudan a calmar la ansiedad y el estrés

Las plantas pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar. Conocé cuáles elegir para crear espacios más tranquilos en casa u oficina.

Rodearse de plantas en casa o en la oficina no es solo una cuestión estética. Distintos estudios han mostrado que el contacto con la naturaleza, incluso en interiores, puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar. Tener plantas cerca aporta una sensación de calma, favorece la concentración y puede hacer que los espacios se perciban más agradables.

Una de las razones es el efecto psicológico que generan. Cuidar una planta implica una rutina simple y repetitiva que puede resultar relajante. Además, el color verde está asociado con la naturaleza y la tranquilidad. Investigaciones en el campo de la psicología ambiental indican que observar plantas puede disminuir la tensión y mejorar el estado de ánimo en entornos laborales.

Entre las especies recomendadas está la sansevieria, también conocida como “lengua de suegra”. Es resistente, necesita poco riego y se adapta bien a interiores. Otra opción es el potus, muy popular por su facilidad de cuidado. Sus hojas verdes ayudan a dar sensación de frescura y vida en cualquier ambiente.

La lavanda también es una planta interesante. Su aroma ha sido estudiado por sus efectos relajantes y puede ayudar a generar un clima más tranquilo, sobre todo en espacios de descanso. Por su parte, el ficus y la palma areca son elegidos en oficinas porque aportan volumen verde y requieren cuidados moderados.

ficus Ficus, una de las plantas que ayuda a calmar la ansiedad. Gemini ¿Cuántas plantas son necesarias para que ayuden a calmar la ansiedad? Más allá de la especie, la ubicación es importante. Colocar plantas en escritorios, cerca de ventanas o en rincones donde se pase mucho tiempo puede potenciar sus beneficios. No es necesario llenar todo el espacio: con unas pocas plantas bien ubicadas alcanza para notar cambios en el ambiente.