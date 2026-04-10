Plantas que ayudan a dormir mejor y purifican el aire del dormitorio

Estas plantas de interior ayudan a crear un ambiente más relajante, mejoran el aire y pueden favorecer un descanso más profundo y reparador cada noche.

Dormir bien no depende solo del colchón o de la rutina nocturna. El ambiente también influye, y en los últimos años las plantas de interior ganaron protagonismo en el dormitorio. Lejos de ser un mito, muchas especies pueden contribuir a generar un entorno más relajante, con mejor calidad de aire y una sensación de calma que favorece el descanso.

Durante mucho tiempo se creyó que dormir con plantas era perjudicial, pero hoy se sabe que no representan un riesgo. Aunque por la noche consumen pequeñas cantidades de oxígeno, es una proporción mínima comparada con la de una persona. En cambio, aportan beneficios como regular la humedad y mejorar el ambiente general del cuarto.

Entre las plantas más recomendadas aparece la sansevieria, también conocida como “lengua de suegra”. Es una de las pocas especies que libera oxígeno durante la noche, lo que puede ayudar a mantener un aire más limpio mientras dormimos. Además, es resistente y necesita muy pocos cuidados, ideal para quienes no tienen experiencia con plantas.

SANSEVIERIA Este es un género de herbáceas, perennes y rizomatosas de la familia Asparagaceae Foto: Pixabay SANSEVIERIA, es una de las plantas que ayudan a dormir mejor. Pixabay Otra gran aliada es la lavanda. Su aroma está asociado a la relajación y se utiliza desde hace años en aromaterapia para reducir la ansiedad. Tenerla en el dormitorio puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y lograr un descanso más profundo, gracias a su efecto calmante natural.

El espatifilo, también llamado “cuna de Moisés”, es valorado por su capacidad para absorber ciertas toxinas del ambiente. Aporta frescura y una estética suave, lo que contribuye a crear un clima visual más tranquilo. Algo similar ocurre con el potus, una planta muy popular que ayuda a mejorar la calidad del aire y se adapta bien a distintos niveles de luz.