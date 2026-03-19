Qué simboliza la sansevieria según el Feng Shui y cómo usarla
Te contamos el significado de la sansevieria según el Feng Shui. Protege tu hogar, atrae buena energía y armoniza tus espacios con esta planta.
La sansevieria es una planta muy popular en hogares y oficinas. Además de ser fácil de cuidar, tiene un significado especial en el Feng Shui, una antigua práctica china que busca armonizar a las personas con su entorno para mejorar el bienestar, la salud y la prosperidad.
Esta planta se considera un símbolo de protección y energía positiva. Según el Feng Shui, colocar una sansevieria en casa ayuda a absorber energías negativas y a mejorar el flujo de la energía vital, llamada chi. Por eso es ideal para espacios donde queremos mantener armonía y equilibrio.
Se recomienda colocarla cerca de la entrada de la casa o del escritorio. Esto se cree que protege a los habitantes y potencia la concentración y productividad. En oficinas, puede ayudar a crear un ambiente más relajado y enfocado.
La forma de las hojas, largas y erguidas, simboliza fuerza, resistencia y crecimiento. Se dice que estas plantas fomentan la determinación y la estabilidad emocional de quienes las rodean.
En Feng Shui, los colores también importan. Las sansevierias suelen ser verdes con bordes amarillos o blancos. El verde representa vida y vitalidad, mientras que los bordes claros aportan claridad y buena suerte.
La sansevieria debe estar limpia y saludable
Es importante mantener la planta limpia y saludable, porque se cree que una sansevieria descuidada no atrae energía positiva. Limpiar las hojas del polvo y regarla correctamente según la estación ayuda a mantener su efecto protector.
Esta planta no solo decora, sino que también armoniza la energía del hogar. Con su simbología de fuerza, protección y bienestar, es una de las plantas más recomendadas según el Feng Shui para mantener un ambiente equilibrado y lleno de buena energía.