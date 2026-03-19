Qué simboliza la sansevieria según el Feng Shui y cómo usarla

Te contamos el significado de la sansevieria según el Feng Shui. Protege tu hogar, atrae buena energía y armoniza tus espacios con esta planta.

La sansevieria es una planta muy popular en hogares y oficinas. Además de ser fácil de cuidar, tiene un significado especial en el Feng Shui, una antigua práctica china que busca armonizar a las personas con su entorno para mejorar el bienestar, la salud y la prosperidad.

Esta planta se considera un símbolo de protección y energía positiva. Según el Feng Shui, colocar una sansevieria en casa ayuda a absorber energías negativas y a mejorar el flujo de la energía vital, llamada chi. Por eso es ideal para espacios donde queremos mantener armonía y equilibrio.

La planta Sansevieria comprende 30 especies originarias de África y de Asia. Foto: Pixabay - pixabay.com Sansevieria Pixabay Se recomienda colocarla cerca de la entrada de la casa o del escritorio. Esto se cree que protege a los habitantes y potencia la concentración y productividad. En oficinas, puede ayudar a crear un ambiente más relajado y enfocado.

La forma de las hojas, largas y erguidas, simboliza fuerza, resistencia y crecimiento. Se dice que estas plantas fomentan la determinación y la estabilidad emocional de quienes las rodean.

En Feng Shui, los colores también importan. Las sansevierias suelen ser verdes con bordes amarillos o blancos. El verde representa vida y vitalidad, mientras que los bordes claros aportan claridad y buena suerte.