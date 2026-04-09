Qué dice tu forma de dormir sobre tu personalidad, según expertos

Tu postura al dormir podría decir mucho sobre tu personalidad. Descubrí qué revela cada posición según los expertos en sueño y comportamiento.

Para muchas personas, la postura al dormir no es solo una cuestión de comodidad: distintos especialistas han explorado si la forma en que uno duerme puede decir algo sobre cómo es su personalidad. Aunque la ciencia aún no ha encontrado una relación sólida y definitiva, hay patrones que se repiten en varias investigaciones y opiniones de expertos.

La postura fetal es una de las más frecuentes: se adopta al dormir de costado con las piernas y brazos doblados, como en una especie de bola. Algunas investigaciones sugieren que quienes duermen así podrían ser más sensibles o emocionales, aunque estas conclusiones no son categóricas y suelen tomarse como una guía general.

Otro estilo de costado es el denominado “tronco”, donde el cuerpo está estirado y los brazos quedan junto al cuerpo. Algunos expertos asocian esta postura con personas sociables y abiertas, aunque también señalan que esa misma apertura puede hacerlas más confiadas de lo habitual.

dgriseldaoliva-landscape-2800811_1920 Tu postura al dormir dice mucho sobre ti. istockphoto Tu forma de dormir dice mucho sobre tu personalidad La variante llamada “añorante” también se da de lado, pero con los brazos extendidos hacia adelante. Según algunas interpretaciones, quienes duermen así son abiertos a nuevas experiencias, aunque a veces pueden mostrarse desconfiados o escépticos.

Dormir boca arriba puede adoptar varias formas. La posición recta con los brazos pegados al cuerpo, conocida como “soldado”, se suele relacionar con personas tranquilas, reservadas y exigentes consigo mismas. Otra forma, la “estrella de mar”, con los brazos cerca de la almohada, se asocia con quienes valoran la amistad y son buenos oyentes.