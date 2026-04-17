La industria operó con el 54,6% de su capacidad instalada en febrero, según el INDEC

La industria operó con el 54,6% de su capacidad instalada en febrero , cifra que representa una baja respecto al 58,6% registrado en el mismo mes del año anterior, según informó el INDEC.

Uno de los sectores que superó el rango general de utilización de la capacidad instalada fue el de refinación del petróleo, que alcanzó los 88,9%.

Sobre los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, el INDEC indica que son:

El informe también detalló cuáles son aquellos bloques sectoriales que no superaron el nivel general, que son edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica excepto automotores (33,9%).

Ahora, en relación a la industria automotriz se muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al de febrero de 2025 (54,6%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Por otro lado, las industrias metálicas básicas presentan en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 59,7%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (67,3%). En este sentido, la producción de acero crudo presenta una disminución interanual de 14,0% en el mes bajo observación, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Y los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al registrado en febrero del año anterior (62,4%), relacionado principalmente a la menor molienda de oleaginosas y a una disminución en la producción de carne vacuna. Según datos del IPI manufacturero, la molienda de oleaginosas registra en febrero una caída interanual de 21,9%, mientras que la producción de carne vacuna presenta una baja interanual de 8,2%.

Por último, la refinación del petróleo muestra en febrero un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,9%, agregando dentro del segmento que fue superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,9%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.