Industria automotriz: los datos de producción de mayo

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) presentó su informe correspondiente a mayo, período en el cual la industria automotriz local registró un volumen de producción de 37.762 vehículos (entre automóviles y utilitarios) a lo largo de 18 días hábiles de actividad fabril.

Esta cifra refleja una estabilización en los niveles de ensamble al registrar una leve de mejora del 0,6% respecto del mes de abril, aunque se posiciona un 21,5% por debajo de las 48.109 unidades manufacturadas en mayo de 2025.

En el balance consolidado de los primeros cinco meses del año, las terminales automotrices radicadas en el país acumularon una producción total de 167.629 vehículos , lo que representa una contracción del 19,3% en comparación con el mismo lapso del año anterior. De acuerdo con los analistas del sector, los números actuales confirman un piso de actividad tras los reajustes experimentados a comienzos de año.

El desempeño de las exportaciones durante el quinto mes del año alcanzó las 25.237 unidades , lo que significó un retroceso del 6,1% en la comparación mensual frente a abril y una caída de apenas el 4,2% respecto de los despachos efectuados en mayo de 2025. De esta manera, el acumulado anualizado de exportaciones para el período de enero a mayo cerró con 104.520 vehículos enviados a mercados internacionales, reflejando una variación de apenas 2,2% menos frente a las 106.894 unidades registradas en el mismo tramo del año pasado.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, analizó el escenario sectorial ponderando que los volúmenes operativos actuales han alcanzado una base firme. El directivo contextualizó el presente industrial explicando los procesos internos que atraviesan las compañías instaladas en el territorio nacional:

Asimismo, Pérez Graziano hizo especial hincapié en el frente impositivo, valorando positivamente las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional junto al Ministro de Economía destinadas a la reducción paulatina de los derechos de exportación.

Sin embargo, remarcó que para consolidar la competitividad externa del sector es indispensable un ordenamiento en las jurisdicciones subnacionales: “Es un paso clave, ahora necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio”.

En el canal de distribución interno, las automotrices mantuvieron prácticamente inalterado el flujo de abastecimiento hacia su red comercial mayorista en comparación con el desempeño del mes previo. La entrega de unidades a las agencias oficiales se detalla a continuación de manera desagregada: