Volvió a caer la capacidad instalada de la industria en mayo

La utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera continúa en niveles históricamente bajos. Según informó el Indec, el nivel general alcanzó el 58,4% en mayo, lo que representa una leve baja respecto del 58,9% registrado en el mismo mes de 2025 y refleja que más de cuatro de cada diez unidades productivas permanecieron ociosas.

El indicador también se ubicó por debajo del nivel alcanzado en abril de este año, cuando había llegado al 59,9%, aunque se mantiene por encima de los registros de comienzos de 2026, cuando la utilización había descendido al 53,6% en enero y al 54,6% en febrero.

Entre los doce bloques industriales relevados por el organismo, solo cinco operaron por encima del promedio general. La refinación del petróleo volvió a liderar con una utilización del 88,7%, seguida por las industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y alimentos y bebidas (60,0%).

En el otro extremo se ubicaron la metalmecánica, excluida la industria automotriz, con apenas 38,7% de utilización; los productos de caucho y plástico (39,6%); los textiles (42,2%); los productos del tabaco (43,2%) y la industria automotriz (45,5%). También quedaron por debajo del promedio los productos minerales no metálicos (55,5%) y edición e impresión (54,0%).

El deterioro más pronunciado se observó en la metalmecánica, cuya utilización cayó desde el 46,0% de mayo del año pasado hasta el 38,7% este año. El Indec atribuyó esa baja principalmente a la menor producción de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la fabricación de maquinaria agropecuaria retrocedió 29,6% interanual, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico disminuyó 34,1%.

La industria automotriz también mostró una reducción significativa. El nivel de utilización descendió desde 56,8% en mayo de 2025 hasta 45,5% en igual mes de este año, como consecuencia de una menor cantidad de unidades producidas por las terminales radicadas en el país.

El sector de alimentos y bebidas, uno de los de mayor peso dentro de la estructura industrial, registró una utilización del 60,0%, por debajo del 61,7% observado un año atrás. La caída estuvo vinculada principalmente a una menor producción de carne vacuna y bebidas. El IPI manufacturero indicó que la producción de carne vacuna disminuyó 7,7% interanual, mientras que la elaboración de gaseosas, aguas, cervezas, jugos, sidras y bebidas espirituosas cayó 9,3%. A su vez, la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) informó una reducción de 14,6% en el volumen de ventas del sector.

Los productos textiles continuaron entre los rubros con menor utilización de capacidad instalada. El sector operó al 42,2%, frente al 47,4% de mayo de 2025, en un contexto de menores niveles de producción y ventas de los fabricantes nacionales.

La principal excepción fue la refinación del petróleo. El sector incrementó su utilización desde 73,3% en mayo del año pasado hasta 88,7% este año, impulsado por un mayor procesamiento de petróleo crudo. Según el IPI manufacturero, la producción de gasoil aumentó 23,8% interanual y la de naftas avanzó 18,3%, lo que permitió elevar el nivel de ocupación de las plantas de refinación.