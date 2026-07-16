Cuánto cuesta viajar para ver la final de la Selección argentina en Nueva York

Tras el triunfazo de la Selección argentina frente a Inglaterra y la clasificación a una nueva final del Mundial 2026 en Nueva York solo ha hecho crecer la fiebre mundialista entre los hinchas. Sin embargo, acompañar a la “Scaloneta” en el partido decisivo que se disputará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, se convirtió también en un desafío económico de magnitud no apto para todos los bolsillos.

Así como se vio en las instancias anteriores, a pocos días del encuentro, las tarifas aéreas y los paquetes turísticos comenzaron a dispararse impulsados por la fuerte demanda y la escasa disponibilidad. Aun así, las agencias de viajes y especialistas del sector aseguran que todavía existen alternativas para quienes quieran vivir la experiencia en primera persona.

Según informó Almundo, la compañía puso a disposición paquetes especiales para la final que incluyen entrada categoría 3, tres noches de alojamiento en hotel tres estrellas entre el 18 y el 21 de julio, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento in situ. El valor de estas propuestas parte desde los US$ 14.018 más impuestos por persona en base cuádruple, aunque el precio no contempla el componente aéreo y está sujeto a disponibilidad al momento de la reserva.

Para aquellos fanáticos que ya se encuentran en Estados Unidos o prefieren organizar el viaje por su cuenta, la empresa también ofrece entradas sueltas para el partido. En este caso, los tickets tienen un valor de US$ 10.366 más US$ 392 de IVA.

“Acompañar a la Selección en una final trasciende el viaje en sí mismo. Para muchos pasajeros representa la posibilidad de ser parte de un momento histórico, y eso explica por qué seguimos viendo interés incluso con muy poco margen para organizar la experiencia”, sostuvo Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina.

Las opciones para llegar a Nueva York

En materia aérea, los precios también muestran una fuerte escalada. Un vuelo directo a Nueva York con salida desde Buenos Aires el viernes 17 y regreso el 20 de julio parte al momento de escribir esta nota desde los US$ 3.625. A eso debería sumarse el traslado desde Mendoza, que para llegar a la conexión demanda, al menos, otros US$ 100 en promedio.

Otra opción consiste en hacer base en Miami y luego sumar un tramo interno hacia Nueva York. Para esas mismas fechas, esta alternativa arranca desde los US$ 2.955, aunque los expertos recomiendan asegurarse con anticipación la conectividad interna debido a la alta demanda.

Desde Promociones Aéreas, el especialista Matías Mute advirtió que la disponibilidad de vuelos internos dentro de Estados Unidos es cada vez más limitada, especialmente para quienes buscan trasladarse desde Atlanta hacia la costa este. “Las tarifas de los vuelos a Nueva York se están disparando. Quien no consiga lugar puede buscar aeropuertos cercanos como Boston o Washington y llegar a Nueva Jersey desde allí en auto, tren o bus”, explicó.

De hecho, para los argentinos que aún no emitieron sus pasajes, los expertos recomiendan ampliar la búsqueda a otros puntos de ingreso al país norteamericano. Las ciudades de Boston, Washington, Miami y Orlando aparecen como alternativas viables, mientras que para conexiones internacionales también existe mayor oferta vía Santiago de Chile, Asunción o San Pablo.

La urgencia de decidir

La expectativa generada por la presencia argentina en la final está acelerando el ritmo de las reservas. Incluso, Aerolíneas Argentinas sumó vuelos directos especiales solo de ida para atender parte de la demanda. En este contexto, el principal consejo de los especialistas es actuar rápidamente. “No dudar y emitir en cuanto ven algo que pueden pagar. La demanda se está disparando, los precios suben y la disponibilidad, sobre todo de los vuelos, es limitada”, señaló Mute.

Así, para los hinchas que sueñan con ver a Lionel Messi y compañía levantar una nueva Copa del Mundo, la experiencia promete ser tan inolvidable como costosa. Entre entradas, vuelos y alojamiento, el presupuesto necesario para estar en la final puede superar con facilidad los US$ 18.000 por persona, convirtiendo el viaje en uno de los más exclusivos y demandados del año.